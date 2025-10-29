Käfer im Graben: Oldtimer-Ausflug endete im Straßengraben

Ein Oldtimer-Ausflug in St. Ruprecht an der Raab nahm am Dienstagabend eine unerwartete Wendung: Ein VW Käfer landete im Straßengraben - zum Glück ohne Verletzte. Die Feuerwehr musste zur "historischen Fahrzeugbergung" ausrücken.

Ein Einsatz der etwas anderen Art beschäftigte am Dienstagabend, dem 28. Oktober 2025, die Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab. Um exakt 18.02 Uhr wurden die Florianis zu einem ungewöhnlichen Unfall gerufen. „Zu einer historischen Fahrzeugbergung wurden wir heute um 18.02 Uhr gerufen. Ein Fahrzeug war von der Straße abgekommen und stand im Graben“, berichtet die Feuerwehr. Schon die Wortwahl verrät: Bei dem Einsatz ging es nicht um irgendein Auto, sondern um ein Stück Automobilgeschichte.

Der Käfer macht Pause im Graben

Der legendäre VW Käfer, seit Jahrzehnten Kultobjekt auf Österreichs Straßen, kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Statt gemütlich durch die herbstliche Oststeiermark zu tuckern, fand sich das „betagte“ Gefährt wenig später in einem Straßengraben wieder.

©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab Ein VW Käfer landet im Graben. ©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab Die Feuerwehr St. Ruprecht spricht von einer „historischen Bergung“.

Glück im Unglück für Mensch und Maschine

Zum Glück blieb der Fahrer bei dem Zwischenfall unverletzt. Auch der Oldtimer selbst dürfte den Ausflug ins Grüne vergleichsweise gut verkraftet haben. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt und der Käfer überstand das Ereignis ohne schwere Blessuren“, berichtet die Feuerwehr weiter. Mit Unterstützung eines Abschleppdienstes gelang es den Florianis rasch, den Käfer wieder auf Asphalt zu bringen. „Das Fahrzeug wurde vom Abschleppdienst geborgen“, heißt es abschließend im Einsatzbericht.