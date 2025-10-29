Steirer geben für Halloween rund 10 Millionen Euro aus

Kürbisse, Kostüme und Süßigkeiten: Halloween sorgt in der Steiermark nicht nur für Gruselmomente, sondern auch für klingelnde Kassen im Handel. Rund zehn Millionen Euro fließen heuer in Deko, Naschereien und Verkleidungen.

Was einst in Irland seinen Ursprung hatte, ist längst auch in der Steiermark zu Hause: Halloween. Das Gruselfest hat sich vom einst katholisch geprägten Brauchtum zum festen Bestandteil des steirischen Eventkalenders entwickelt. Für viele gehört das Feiern am 31. Oktober mittlerweile fix dazu – vom Kürbis schnitzen bis zum „Süßes oder Saures“-Gehen. Und das freut nicht nur Kinder, sondern auch den Einzelhandel.

10 Millionen Euro für Gruselspaß

Heuer rechnet der steirische Handel mit Gesamtausgaben von rund zehn Millionen Euro. Wer einkauft, lässt dabei durchschnittlich etwa 40 Euro im Geschäft. Dazu Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel in der WKO Steiermark: „Halloween hat sich in den letzten Jahren zum wichtigen Kaufanlass im steirischen Einzelhandel entwickelt – heuer rechnen wir mit Gesamtausgaben in Höhe von zehn Millionen Euro. Im Schnitt planen die Steirerinnen und Steirer dabei 40 Euro für ihren Halloweeneinkauf ein.“ Laut der aktuellen Erhebung der KMU Forschung Austria geben 12 Prozent heuer mehr aus als im Vorjahr, 74 Prozent etwa gleich viel und 14 Prozent etwas weniger. Damit bleibt Halloween ein starker Umsatzbringer im Herbst.

Top 3 Einkäufe: Süßes, Kürbisse und Deko

Am häufigsten landen (wenig überraschend) Süßigkeiten in den Einkaufskörben. Ganze 90 Prozent der Halloween-Fans greifen zu Schokolade, Gummibärli und Co. Danach folgen Zierkürbisse (52 %), die in vielen Haushalten als Bastel- oder Dekoobjekte dienen. Auf Platz drei liegen gruselige Dekorationsartikel (50 %) – von Spinnennetzen über Skelette bis hin zu flackernden Lichterketten. Auch Kostüme (42 %) und Schminke oder Accessoires (26 %) dürfen bei vielen nicht fehlen.

Online oder Geschäft? Beides ist gefragt

Fast 90 Prozent der Steirer kaufen ihre Halloween-Artikel im stationären Handel. Gleichzeitig planen rund vier von zehn Konsumenten auch Online-Einkäufe. Damit zeigt sich: Egal ob Einkaufsstraße oder Internet, die Lust auf Halloween zieht sich quer durch alle Kanäle.

„Süßes oder Saures?“: Auch Erwachsene machen mit

Auch bei den Erwachsenen hat der amerikanisch geprägte Brauch längst Einzug gehalten. 28 Prozent wollen heuer fix Süßigkeiten oder kleine Geschenke an Kinder verteilen, 46 Prozent „wahrscheinlich schon“. Nur 14 Prozent schließen das kategorisch aus. Besonders Familien mit Kindern sind aktiv dabei: Zwei Drittel der Eltern geben an, dass sich ihre Kinder verkleiden und von Haus zu Haus ziehen werden.