Steirerin mischt „Bauer sucht Frau“ auf – so trickst Lisa die Regeln aus

Wenn’s funkt, dann richtig: Das erlebt Oberösterreicher Fabian diese Woche bei „Bauer sucht Frau“. Der 29-jährige Jäger aus dem Bezirk Vöcklabruck trifft gleich auf drei Herzdamen und verliert fast den Überblick. „Wow, schon wieder so eine hübsche Frau, wie mach’ ich das die Woche?“, lacht er ungläubig. Die Stimmung am Hof ist ausgelassen, denn kaum hat sich Fabian von Hofdame Alice verabschiedet, steht schon die nächste Besucherin vor ihm: Daniela aus der Steiermark. Zwischen den beiden stimmt sofort die Chemie. Und als schließlich auch noch Nadine eintrifft, verschlägt es dem sonst so coolen Jäger kurzzeitig die Sprache. „Wie die Nadine vor mir gestanden ist, dachte ich mir: Haben sie eine Prinzessin rausgelassen.“ Spätestens beim Partyspiel „Ich habe noch nie“ wird’s dann richtig pikant und Fabian merkt: Diese Hofwoche hat’s in sich.

©ProsiebenSat1Puls4 Jäger Fabian aus dem Bezirk Vöcklabruck kann sein Glück kaum fassen. ©ProsiebenSat1Puls4 Gleich drei Hofdamen wollen sein Herz erobern.

Steirische Innovation: Lisas „Hoffest-Joker„

Ganz nach dem Motto „Warum nur drei, wenn’s auch fünf sein können?“ sorgt Jungwinzerin Lisa aus dem Bezirk Leibnitz für eine kleine „Bauer sucht Frau“-Revolution. Die 29-Jährige lebt in der größten Weinbaugemeinde der Steiermark und bringt ordentlich Schwung in die Hofwochen. Statt sich nur auf drei Männer zu beschränken, lädt Lisa kurzerhand fünf ein. Und zwar mit einem selbst erfundenen „Hoffest-Joker“. Neben Steirer Moritz, Oberösterreicher Paul und Burgenländer Daniel dürfen dank des Jokers auch Kärntner Michael und Steirer Jan auf ein Glaserl Wein vorbeischauen. Wie’s weitergeht, bleibt offen, aber eines ist klar: Diese Steirerin weiß, wie man das Spiel um die Liebe spannend hält.

©ATV/Nina Marchel Jungwinzerin Lisa aus der Südsteiermark sorgt mit ihrem „Hoffest-Joker“ für Wirbel und lädt kurzerhand fünf Männer auf ihren Hof ein.