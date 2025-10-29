Skip to content
/ ©ATV/Nina Marchel
Foto auf 5min.at zeigt Personen in die Kamera lächeln.
Jungwinzerin Lisa aus der Südsteiermark sorgt bei "Bauer sucht Frau" mit ihrem frechen "Hoffest-Joker" für Aufsehen.
Steiermark
29/10/2025
5 Männer statt 3

Steirerin mischt „Bauer sucht Frau“ auf – so trickst Lisa die Regeln aus

Bei "Bauer sucht Frau" knistert’s gewaltig: Jungwinzerin Lisa aus der Südsteiermark sorgt mit ihrem frechen "Hoffest-Joker" für Aufsehen, während es zwischen Steirerin Daniela und Jäger Fabian sofort funkt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
2 Minuten Lesezeit(282 Wörter)

Wenn’s funkt, dann richtig: Das erlebt Oberösterreicher Fabian diese Woche bei „Bauer sucht Frau“. Der 29-jährige Jäger aus dem Bezirk Vöcklabruck trifft gleich auf drei Herzdamen und verliert fast den Überblick. „Wow, schon wieder so eine hübsche Frau, wie mach’ ich das die Woche?“, lacht er ungläubig. Die Stimmung am Hof ist ausgelassen, denn kaum hat sich Fabian von Hofdame Alice verabschiedet, steht schon die nächste Besucherin vor ihm: Daniela aus der Steiermark. Zwischen den beiden stimmt sofort die Chemie. Und als schließlich auch noch Nadine eintrifft, verschlägt es dem sonst so coolen Jäger kurzzeitig die Sprache. „Wie die Nadine vor mir gestanden ist, dachte ich mir: Haben sie eine Prinzessin rausgelassen.“ Spätestens beim Partyspiel „Ich habe noch nie“ wird’s dann richtig pikant und Fabian merkt: Diese Hofwoche hat’s in sich.

Foto auf 5min.at zeigt Bauer Fabian bei Bauer sucht Frau
©ProsiebenSat1Puls4
Jäger Fabian aus dem Bezirk Vöcklabruck kann sein Glück kaum fassen.
Foto auf 5min.at zeigt Bauer Fabian bei Bauer sucht Frau
©ProsiebenSat1Puls4
Gleich drei Hofdamen wollen sein Herz erobern.

Steirische Innovation: Lisas „Hoffest-Joker

Ganz nach dem Motto „Warum nur drei, wenn’s auch fünf sein können?“ sorgt Jungwinzerin Lisa aus dem Bezirk Leibnitz für eine kleine „Bauer sucht Frau“-Revolution. Die 29-Jährige lebt in der größten Weinbaugemeinde der Steiermark und bringt ordentlich Schwung in die Hofwochen. Statt sich nur auf drei Männer zu beschränken, lädt Lisa kurzerhand fünf ein. Und zwar mit einem selbst erfundenen „Hoffest-Joker“. Neben Steirer Moritz, Oberösterreicher Paul und Burgenländer Daniel dürfen dank des Jokers auch Kärntner Michael und Steirer Jan auf ein Glaserl Wein vorbeischauen. Wie’s weitergeht, bleibt offen, aber eines ist klar: Diese Steirerin weiß, wie man das Spiel um die Liebe spannend hält.

Foto auf 5min.at zeigt Personen in die Kamera lächeln.
©ATV/Nina Marchel
Jungwinzerin Lisa aus der Südsteiermark sorgt mit ihrem „Hoffest-Joker" für Wirbel und lädt kurzerhand fünf Männer auf ihren Hof ein.

Sendungshinweis:

„Bauer sucht Frau – Die Hofwochen“, mittwochs um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV.

