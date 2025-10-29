Zwei Tote: Kunasek lässt Spitalsversorgung prüfen

Nach tragischen Vorfällen in obersteirischen Spitälern will Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) Konsequenzen ziehen. In der Steiermark soll das Gesundheitssystem auf den Prüfstand gestellt werden.

Nach mehreren tragischen Zwischenfällen im österreichischen Gesundheitswesen schlägt die steirische Landesregierung Alarm. In jüngster Zeit kam es in Radmer in der Obersteiermark, in Salzburg und in Oberösterreich zu Fällen, in denen Patienten wegen Überlastung nicht aufgenommen werden konnten. Für Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) ist das ein untragbarer Zustand: „Die Steirerinnen und Steirer müssen sich gerade in Notfällen auf ein funktionierendes Gesundheitssystem verlassen können!“

Landessanitätsrat soll Lösungen erarbeiten

Kunasek hat deshalb die Einberufung des Landessanitätsrats gefordert. Ziel ist es, gemeinsam mit Fachleuten rasch Verbesserungen zu erarbeiten. Der Landeshauptmann betont, dass es jetzt nicht um Schuldzuweisungen geht, sondern um konkrete Maßnahmen. „Wir werden die Ursachen analysieren und dort nachschärfen, wo es nötig ist, damit unser Gesundheitssystem auch unter Druck verlässlich funktioniert“, so Kunasek weiter.

Vertrauen in die medizinische Versorgung stärken

Für viele Menschen sind die jüngsten Vorfälle ein Weckruf. Gerade in Notfällen zählt jede Minute. Jede Patientin, jeder Patient muss auf eine sichere Versorgung bauen können. Kunasek betont daher die Bedeutung von Stabilität und Vertrauen: „Die Menschen in der Steiermark haben Anspruch auf Sicherheit, Verlässlichkeit und Qualität in der medizinischen Versorgung.“

Experten und Politik an einem Tisch

In den kommenden Wochen soll der Landessanitätsrat zusammentreten und erste Maßnahmen vorschlagen. Diskutiert werden dürfte unter anderem, wie Spitäler künftig besser auf Engpässe reagieren können und welche strukturellen Änderungen nötig sind. Kunasek kündigte ebenfalls an, dass man „gemeinsam mit Experten rasch mögliche Verbesserungen“ erarbeiten werde, und zwar mit einem klaren Ziel: die Gesundheitsversorgung in der Steiermark langfristig zu sichern.