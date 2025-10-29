Zehn Jahre Hilfe für Frauen: Steirisches Netzwerk feiert Jubiläum

Seit zehn Jahren steht das Netzwerk der Steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen Frauen in allen Lebenslagen zur Seite - mit Rat, Hilfe und Prävention. In Graz wurde dieses wichtige Jubiläum nun feierlich gefeiert.

Seit zehn Jahren gibt es das Netzwerk der Steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Ein Zusammenschluss, der Frauen in unterschiedlichsten Lebenssituationen unterstützt. Ob bei finanziellen Sorgen, psychischen Belastungen, Beziehungskonflikten oder in Trennungsphasen – in der gesamten Steiermark stehen 20 Beratungsstellen bereit, um Frauen und Mädchen zu helfen. Koordiniert wird das Netzwerk von der Fachabteilung Gesellschaft des Landes Steiermark (Abteilung 6).

Einheitliche Hilfe in Stadt und Land

Ein zentrales Ziel des Netzwerks ist, dass Frauen und Mädchen, egal ob sie in Graz oder in einem kleinen Ort in der Obersteiermark leben, auf vergleichbare und qualitativ hochwertige Beratung zählen können. Dafür wurde ein gemeinsames Leitbild entwickelt, das allen Stellen als Grundlage dient. So soll gewährleistet sein, dass jede Frau dieselbe Unterstützung erhält – unabhängig von Wohnort oder Lebenslage.

Rückblick und Ausblick beim Jubiläumstreffen

Beim Netzwerktreffen am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, in Graz wurde nicht nur gefeiert, sondern auch Bilanz gezogen. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) betonte die Bedeutung des Engagements: „Das Netzwerk Steirische Frauen- und Mädchenberatungsstellen ist da, wenn Unterstützung gebraucht wird – überall in der Steiermark und für die unterschiedlichsten Anliegen. Heute feiern wir dabei nicht nur das zehnjährige Bestehen des Netzwerks, sondern auch ein Jahrzehnt voller Engagement, Unterstützung und Empowerment für Frauen und Mädchen in der Steiermark.“ Sie hob außerdem hervor, dass durch die Zusammenarbeit im Netzwerk die Arbeit „professionalisiert und flächendeckend ausgebaut“ werden konnte.

©Land Steiermark/Robert Binder LH-Stv. Manuela Khom und A6-Leiterin Alexandra Nagl mit dem Vorstandsteam des Dachverbands der Steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen. ©Land Steiermark/Robert Binder LH-Stv. Manuela Khom und A6-Leiterin Alexandra Nagl.

Immer mehr Frauen suchen Unterstützung

Wie groß der Bedarf an Beratung ist, zeigen aktuelle Zahlen: Im Vorjahr gab es rund 19.200 Kontaktaufnahmen bei den steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Das bedeutet, dass 46 von 1.000 Frauen in der Steiermark die Angebote in Anspruch genommen haben – Tendenz steigend. Diese Zahlen belegen, wie wichtig niederschwellige Anlaufstellen sind, die Frauen in Krisen oder schwierigen Lebenssituationen begleiten.

Gemeinsames Ziel: Sicherheit und Gleichberechtigung

Neben Beratung spielt auch Gewaltprävention eine zentrale Rolle in der täglichen Arbeit. Viele Frauen suchen Hilfe, wenn sie Gewalt erfahren oder davon bedroht sind. Durch den Austausch im Netzwerk können Fachkräfte voneinander lernen, Angebote weiterentwickeln und so Frauen in allen Regionen bestmöglich unterstützen. Wer selbst Hilfe oder Beratung sucht, findet auf der Webseite frauenberatung-steiermark.at einen Überblick über alle steirischen Beratungsstellen und ihr vielfältiges Unterstützungsangebot.