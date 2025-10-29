Morgendlicher Regen zieht ab: Sonne kehrt am Nachmittag in die Steiermark zurück

Der Donnerstag (30. Oktober 2025) bringt in der Steiermark einen wechselhaften, aber insgesamt freundlichen Wettertag. „Der Donnerstag startet meist bewölkt. Im Westen und Süden sind lokale Regenschauer möglich“, prognostizieren die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Laufe des Vormittags ziehen die Wolken nach Südosten ab, danach zeigt sich zunehmend die Sonne. Bei teils lebhaftem West- bis Südwestwind wird es recht mild. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad, durch den Wind kann es am Morgen aber auch schon über 10 Grad haben. Am Nachmittag steigen die Temperaturen je nach Sonnenschein auf 13 bis 19 Grad.