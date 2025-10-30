Amoklauf über Snapchat angedroht: „Es war nicht ernst gemeint“

Am 22. Oktober 2025 wandte sich der Direktor einer Mittelschule im Grazer Bezirk Gries gemeinsam mit einer Schulsozialarbeiterin an die Polizei. Grund war eine Chatnachricht, in der zwei Schüler über eine inoffizielle Snapchat-Gruppe der Schule einen Amoklauf angekündigt haben sollen. In der Gruppe kursierte auch ein manipuliertes Bild zweier Schulklassen mit vermeintlich verstorbenem Schüler. Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Graz übernahmen umgehend die Ermittlungen. Bereits zwei Tage nach der Anzeige konnten die Verdächtigen ausgeforscht und festgenommen werden. Die beiden Jugendlichen wurden daraufhin in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

„Ich habe darüber noch nie nachgedacht“

Bei den Einvernahmen zeigten sich die Schüler geständig. Der 14-Jährige gab zu, die Amokdrohung verfasst und das manipulierte Bild geteilt zu haben. Der 15-Jährige erklärte, die Drohung unterstützt zu haben. Beide betonten, die Ankündigung nicht ernst gemeint zu haben und sich der Tragweite ihrer Aussagen nicht bewusst gewesen zu sein. Als ihn Ermittler fragten, ob ihm klar sei, welche Ängste solche Nachrichten bei anderen auslösen können, antwortete der 14-Jährige: „Ich habe darüber noch nie nachgedacht.“

Appell an Vernunft und Verantwortung

Die Bildungsdirektion Steiermark und die Landespolizeidirektion reagierten mit einem deutlichen Signal. In einem gemeinsamen Brief, der nach den Herbstferien an alle steirischen Schulen versandt wird, unterstreichen Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner und Landespolizeidirektor Gerald Ortner ihre klare Haltung: „Jede Drohung wird ernst genommen, sofort angezeigt und hat schwerwiegende Folgen.“ Eltern und Lehrkräfte werden aufgefordert, Jugendliche für den verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Medien zu sensibilisieren. Auf die beiden ausgeforschten Jugendlichen warten jetzt Konsequenzen seitens der Justiz. Auch wenn sie bereits gegen gelindere Mittel aus der Haft entlassen wurden, werden beide wegen des Verdachts der Gefährlichen Drohung (§ 107 StGB) an die Staatsanwaltschaft angezeigt, eine Straftat, auf die das österreichische Strafrecht im Falle einer Verurteilung Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren vorsieht.