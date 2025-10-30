AIDS-Hilfe vor dem Aus: Betreuung für HIV-Positive ab 2026 gestrichen

Seit Jahrzehnten steht die AIDS-Hilfe Steiermark für Aufklärung, Prävention und Betreuung von Menschen mit HIV. Doch jetzt droht ein schwerer Einschnitt: Mit Ende 2025 muss die psychosoziale Betreuung für Betroffene eingestellt werden, die Fördermittel des Landes Steiermark wurden gestrichen.

Ende eines wichtigen Angebots

„Ab 1. Jänner 2026 können wir die Betreuung von Menschen mit HIV nicht mehr anbieten. Die beiden Sozialarbeiterinnen müssen gekündigt werden“, erklärt Manfred Rupp, Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Steiermark im Gespräch mit 5 Minuten. Rund 100 Betroffene nehmen derzeit diese Form der Begleitung in Anspruch, künftig gibt es sie in der gesamten Steiermark nicht mehr. 2024 erhielt die Einrichtung vom Land Steiermark, Ressort Soziales, noch 40.000 Euro für Personalkosten, 2025 wurde dieser Betrag auf 20.000 Euro für das erste Halbjahr reduziert. Für das zweite Halbjahr fließen gar keine Mittel mehr. Vom Gesundheitsressort kamen 2025 noch 257.038 Euro für Prävention, Beratung und Tests, doch auch dort endet ab 2026 die Unterstützung für den Bereich „Betreuung von Menschen mit HIV“. „Wir konnten den Ausfall heuer nur einmalig durch Rücklagen abfedern“, so Rupp.

©Aids Hilfe Steiermark/Oliver Wolf Manfred Rupp, Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Steiermark im Gespräch mit 5 Minuten.

Beratung und Prävention am Limit

Trotz der Kürzungen laufen Beratung, Testungen und Präventionsarbeit weiter, doch auch hier stoßen die Teams an ihre Grenzen. 2024 wurden 2.737 HIV-Tests durchgeführt, ein Anstieg um 15 Prozent. Dazu kamen 1.900 Tests auf andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) wie Syphilis, Chlamydien oder Hepatitis. „Unsere Testkapazitäten sind derzeit über einen Monat im Voraus ausgebucht, und auch unsere Schulworkshops sind für das gesamte Schuljahr 2025/26 bereits vergeben“, berichtet Rupp. Im November startet zudem eine Präventionskampagne im Bezirk Murtal mit zwei mobilen Teststationen in Judenburg und Knittelfeld.

Steigende Infektionszahlen, sinkende Unterstützung

„Wir sehen uns als wichtiger unverzichtbarer Teil der steirischen Gesundheitslandschaft. Unsere Angebote haben ein Alleinstellungsmerkmal. Sexualität / sexuelle Gesundheit wird enttabuisiert. Die HIV-Zahlen bleiben in Österreich zwar über die Jahre stabil, aber europaweit steigen die STI-Zahlen (leider gibt es keine österreichische Statistik). Nur der Ausbau unserer Angebote kann eine Trendumkehr bewirken. Unsere Arbeit ist entscheidend für die öffentliche Gesundheit. Ohne niederschwellige Test- und Beratungsangebote steigt das Risiko, dass Infektionen unerkannt bleiben mit weitreichenden Folgen.“ Die AIDS-Hilfe habe in der Steiermark ein Alleinstellungsmerkmal: Sie enttabuisiert Sexualität, bietet anonyme Tests und niederschwellige Beratung. „Wenn diese Strukturen wegbrechen, betrifft das nicht nur HIV-Positive, sondern alle, die Verantwortung für ihre sexuelle Gesundheit übernehmen wollen“, warnt Rupp.

Keine Lösung in Sicht

Gespräche mit Soziallandesrat Wolfgang Amesbauer (FPÖ) und Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) im Sommer 2025 blieben erfolglos. Beide Ressorts sehen sich nicht zuständig. Die KPÖ brachte daraufhin eine schriftliche Anfrage an Landesrat Kornhäusl ein. Landtagsabgeordneter Alexander Melinz kritisiert: „Dass ein Soziallandesrat einer Einrichtung wie der AIDS-Hilfe einfach sämtliche Fördermittel streicht, ist unverständlich. Diese Kürzungen gefährden nicht nur die Gesundheit Betroffener, sondern zeigen, wie wenig das Wohl der Menschen zählt.“ Auch KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler fordert ein sofortiges Handeln: „Wer diese Arbeit gefährdet, handelt verantwortungslos. Prävention und Beratung sind kein Luxus, sondern notwendig, auch, um langfristig Kosten im Gesundheitswesen zu vermeiden.“ Rupp hofft auf ein Umdenken in der Landespolitik: „Wir wünschen uns unter anderem mehrjährige Förderverträge und ein klares Bekenntnis zur sexuellen Gesundheit. Ideal wäre ein Zentrum, in dem Beratung, Testung und Behandlung unter einem Dach möglich sind.“