Treibstoffdiebstähle auf der A2 geklärt: Zwei Jugendliche geständig

Nach mehreren Treibstoffdiebstählen an einer Tankstelle in Arnwiesen bei Gleisdorf konnte die Polizei nun zwei Tatverdächtige ausforschen. Zwei 19-Jährigen stehen im Verdacht, am 11. und 19. Oktober Treibstoff gestohlen zu haben.

Die Polizei hat die zwei Verdächtigen gefasst. Sie sollen Treibstoff im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen haben.

Die Taten ereigneten sich jeweils spätabends, am 11. Oktober gegen 23.20 Uhr und am 19. Oktober gegen 23.30 Uhr. Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es Beamten der Polizeiinspektion Ilz (FGP) gemeinsam mit der Autobahnpolizeiinspektion Hartberg und der Polizeiinspektion Kalsdorf, die beiden jungen Männer auszuforschen. Im Zuge der Vernehmungen zeigten sich die Verdächtigen voll geständig. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.