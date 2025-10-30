Pflegestiftung verlängert: 500 neue Fachkräfte für die steirische Pflege

Die Pflegestiftung wird erneut verlängert und startet 2026 bereits in ihren fünften Durchgang. Ziel ist es, 500 neue Fachkräfte in der Pflegeassistenz und Heimhilfe auszubilden.

Der Fachkräftemangel in der Pflege bleibt eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahre und die Steiermark reagiert jetzt mit konkreten Maßnahmen: Die Pflegstiftung wird verlängert. Arbeitslandesrat Willibald Ehrenhöfer brachte den Antrag am Donnerstag, dem 30. Oktober, in der Landesregierung ein, die einstimmig angenommen wurde. „Wir geben arbeitslosen Menschen eine neue Perspektive und stärken zugleich die Pflegeeinrichtungen, die dringend auf qualifiziertes Personal angewiesen sind“, betont Ehrenhöfer. „Damit investieren wir in die Ausbildung, in die Gesellschaft und in die Zukunft unseres Landes.“ Auch der steirische Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl unterstreicht den langfristigen Nutzen: „Wer heute in Pflegeausbildung investiert, sichert morgen die Versorgung unserer älteren Generation. Gute Pflege braucht nicht nur Herz, sondern auch Ausbildung und Perspektive.“

Kooperation von Land, AMS und Pflegeeinrichtungen

Das Erfolgsmodell der Pflegestiftung basiert auf einer engen Zusammenarbeit zwischen Land Steiermark, AMS und Pflegebetrieben. „Unternehmen, Land und AMS teilen sich die Ausbildungskosten, um arbeitslosen Menschen eine arbeitsplatznahe Fachausbildung zu ermöglichen. Nach erfolgreichem Abschluss folgt das Dienstverhältnis, so entsteht Beschäftigung durch Zusammenarbeit“, erklärt Karlheinz Snobe, Landesgeschäftsführer des AMS Steiermark. Durch dieses duale Ausbildungsmodell, das Theorie und Praxis verbindet, werden die Teilnehmenden gezielt auf den Pflegealltag vorbereitet und finden meist rasch eine fixe Anstellung.

Erfolgsgeschichte seit 2019

Seit dem Start der Pflegestiftung im Jahr 2019 wurden bereits über 1.900 Menschen in Pflegeberufen ausgebildet oder befinden sich derzeit in Ausbildung. Träger der Initiative ist die „ZAM-Stiftung“, die das Projekt gemeinsam mit den Regionalstellen des ZAM Steiermark umsetzt.