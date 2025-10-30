„Laut für unsere Kinder“: Protestmarsch gegen Schulassistenz-Kürzung

Gestartet wurde der Demonstrationszug heute, dem 30. Oktober, um 10 Uhr am Karmeliterplatz, das Ziel war der Grazer Hauptplatz. Dort sammelten sich Betroffene und Unterstützer, um Briefe an die Abteilung A6 Bildung und Gesellschaft sowie an Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) zu übergeben. Die Botschaft ist eindeutig: „Kinder mit Behinderung brauchen Unterstützung, nicht weniger, sondern mehr“. „Wir wollen auffallen, laut sein, für unsere Kinder, für alle Kinder, für engagierte Lehrpersonen und tolle Schulassistenten“, erklärten die Organisatorinnen Maria Luise Florineth und Christine Herzog. „Wir brauchen ein System, das hinschaut und nicht von oben herab kürzt.“

„Barrieren abbauen, nicht Schulassistenzstunden“

Die Stimmung war kämpferisch, aber auch emotional. Viele Familien trugen Schilder mit Aufschriften wie „Barrieren abbauen…nicht Schulassistenzstunden!“ oder „Inklusion ist ein Menschenrecht…kein Kostenfaktor“. Eltern erzählten von stundenlangem Warten auf Bescheide, von Kindern, die plötzlich ohne Assistenz im Unterricht stehen, und von der Angst, allein gelassen zu werden. Ein aktueller Auslöser für Empörung ist eine interne E-Mail der Abteilung 6, in der sinngemäß festgehalten wird, dass es nicht Aufgabe der Schulassistenz sei, die „Beschulbarkeit von Kindern herzustellen“. Für viele Eltern ist das ein Schlag ins Gesicht. „Die heutige Demonstration war ein starkes Zeichen dafür, dass es so nicht weitergehen kann“, sagte KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz. „Wir brauchen endlich ein funktionierendes System, mit ausreichend Ressourcen, weniger Bürokratie und fairen Arbeitsbedingungen für die Assistenzkräfte.“

©KPÖ Steiermark KPÖ Landtagsabgeordneter Alexander Melinz beim Demonstrationszug gegen die Kürzung der Schulassistenz.

„Viele haben Angst, laut zu sein“

Eine der Stimmen, die den Protest mitgetragen haben, ist Maria Luise Florineth aus Hausmannstätten. Im Gespräch mit 5 Minuten schilderte sie bereits im Vorfeld, wie schwer es geworden ist, für ihren elfjährigen Sohn Leo ausreichende Assistenzstunden zu bekommen. Leo kam mit einer seltenen Stoffwechselerkrankung zur Welt, sitzt teilweise im Rollstuhl und besucht die erste Klasse einer Mittelschule. Früher erhielt er 26 Stunden Assistenz pro Woche, mittlerweile sind es nur noch 27 Stunden bei einem Wochenpensum von 31 Stunden. Die Nachmittagsbetreuung wurde gestrichen und das Schul-WC ist nicht barrierefrei.„Ich kämpfe um jede Stunde“, erzählt Florineth. „Ohne Assistenz kann mein Sohn nicht einmal selbst aufs WC gehen. Es geht hier um Würde und um Chancengleichheit.“Besonders bedrückend sei die Angst vieler Eltern, ihre Stimme zu erheben: „Viele trauen sich nicht, laut zu sein, weil sie fürchten, dass ihr Kind dann benachteiligt wird. Aber jetzt müssen wir laut sein, für alle Kinder.“

©Nikola Milatovic Kritik an der Landesregierung gibt es der Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl und KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

Kritik von KPÖ und Grünen

Die Kritik an der Landesregierung folgt seitens KPÖ und Grüne: Während die KPÖ umfassende Strukturreformen fordert, mahnen die Grünen Sofortmaßnahmen ein. „Die vielen Hilferufe aus den Schulen zeigen, dass das System längst an seine Grenzen gestoßen ist“, warnt KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. „Inklusion braucht stabile Strukturen. Kindern notwendige Hilfe zu verweigern, ist kein Beitrag zur Selbstständigkeit, sondern ein Rückschritt für Bildungsgerechtigkeit.“„Während Eltern verzweifelt um Unterstützung kämpfen und Schulen am Limit sind, redet der Landesrat die Probleme klein und behauptet wörtlich: ‚Die Annahme, dass Stunden fehlen, kann nicht nachvollzogen werden.‘ Das ist das Leugnen eines Problems, das betroffene Familien, Schulen und Schulassistenten schwarz auf weiß belegt haben“, so Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl.