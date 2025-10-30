Polizei appelliert: Diese Halloween-Scherze können strafbar sein

Anlässlich des bevorstehenden Halloween-Abends am Freitag, dem 31. Oktober erinnert die Polizei daran, dass Spaß und Grusel Grenzen haben – insbesondere dort, wo andere gefährdet, belästigt oder geschädigt werden.

In den vergangenen Jahren kam es zu Halloween immer wieder zu Sachbeschädigungen und gefährlichen „Scherzen“. Die Polizei appelliert daher an alle Feiernden – insbesondere Jugendliche – zu einem verantwortungsvollen Verhalten und informiert, was verboten ist und strafbar sein kann. Polizeistreifen sind in der gesamten Steiermark – insbesondere in den größeren Städten wie Graz, Leoben, Bruck an der Mur und Kapfenberg – verstärkt im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen.

Das ist verboten und kann strafbar sein Sachbeschädigung: Das Bewerfen von Häusern, Autos oder Personen mit Eiern, Farbe, Mehl oder anderen Substanzen ist kein Spaß, sondern kann als Sachbeschädigung bis hin zu Körperverletzung angezeigt werden.

Gefährdung anderer: Das Aufstellen von Hindernissen auf Straßen, Wegsperren oder ähnliche Handlungen können zu schweren Unfällen führen und sind strafbar.

Ruhestörungen & Belästigungen: Lärm, übertriebene Klingelstreiche oder das absichtliche Erschrecken von Passanten können Verwaltungsstrafen nach sich ziehen.

Verkleidungen mit Waffenattrappen: Waffenähnliche Gegenstände (auch Spielzeugwaffen) können zu Missverständnissen führen – besonders in der Dunkelheit. Lass solche Requisiten zu Hause.

Auf die Strafbarkeit beim Lenken von Fahrzeugen im alkoholisierten Zustand wird besonders hingewiesen.