Die Polizei kündigt verstärkte Kontrollen in der Steiermark in der Halloween-Nacht an
Steiermark
30/10/2025
Kontrollen

Polizei appelliert: Diese Halloween-Scherze können strafbar sein

Anlässlich des bevorstehenden Halloween-Abends am Freitag, dem 31. Oktober erinnert die Polizei daran, dass Spaß und Grusel Grenzen haben – insbesondere dort, wo andere gefährdet, belästigt oder geschädigt werden.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

In den vergangenen Jahren kam es zu Halloween immer wieder zu Sachbeschädigungen und gefährlichen „Scherzen“. Die Polizei appelliert daher an alle Feiernden – insbesondere Jugendliche – zu einem verantwortungsvollen Verhalten und informiert, was verboten ist und strafbar sein kann. Polizeistreifen sind in der gesamten Steiermark – insbesondere in den größeren Städten wie Graz, Leoben, Bruck an der Mur und Kapfenberg – verstärkt im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen.

Das ist verboten und kann strafbar sein

  • Sachbeschädigung: Das Bewerfen von Häusern, Autos oder Personen mit Eiern, Farbe, Mehl oder anderen Substanzen ist kein Spaß, sondern kann als Sachbeschädigung bis hin zu Körperverletzung angezeigt werden.
  • Gefährdung anderer: Das Aufstellen von Hindernissen auf Straßen, Wegsperren oder ähnliche Handlungen können zu schweren Unfällen führen und sind strafbar.
  • Ruhestörungen & Belästigungen: Lärm, übertriebene Klingelstreiche oder das absichtliche Erschrecken von Passanten können Verwaltungsstrafen nach sich ziehen.
  • Verkleidungen mit Waffenattrappen: Waffenähnliche Gegenstände (auch Spielzeugwaffen) können zu Missverständnissen führen – besonders in der Dunkelheit. Lass solche Requisiten zu Hause.
  • Auf die Strafbarkeit beim Lenken von Fahrzeugen im alkoholisierten Zustand wird besonders hingewiesen.

Das rät die Polizei

  • Eltern sollten mit ihren Kindern über das richtige Verhalten in der Halloween-Nacht und mögliche strafrechtliche oder finanzielle Folgen sprechen.
  • Jugendliche wie Erwachsene werden gebeten, Rücksicht und Hausverstand walten zu lassen.
  • Wer unterwegs ist, sollte sichtbare Kleidung oder Reflektoren tragen, um im Straßenverkehr gut erkannt zu werden.
