Bergrettung Steiermark erhält Sonderförderung

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl betont die Bedeutung dieser Partnerschaft: „Die Bergrettung ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Rettungswesens. Mit der Sonderförderung setzen wir ein klares Zeichen der Wertschätzung für die 1900 freiwilligen Einsatzkräfte in 53 Ortsstellen, die unter oft extremen Bedingungen Leben retten. Ihre Professionalität und Einsatzbereitschaft verdienen unsere volle Unterstützung.“

Landeshauptmann Mario Kunasek unterstreicht die sicherheitspolitische Relevanz: „Die Steiermark ist ein Land der Berge – und damit auch ein Land, das auf eine funktionierende Bergrettung angewiesen ist. Die langfristige Absicherung der Zusammenarbeit mit der Bergrettung ist ein strategischer Schritt für die Sicherheit unserer Bevölkerung und Gäste. Die Investitionen in Infrastruktur und Ausbildung sind Investitionen in die Zukunft der steirischen Sicherheit.“

Stefan Schröck, Landesleiter der Bergrettung Steiermark zeigt sich dankbar und zukunftsorientiert: „Diese Unterstützung ermöglicht es uns bei stetig steigender Anzahl an Einsätzen, unsere Einsatzfähigkeit weiter zu optimieren – sei es durch zeitgemäße Einsatzfahrzeuge, dem Stand der Technik ausgestattete Einsatzzentralen oder durch gezielte Einsatztrainings für unsere alpinen Rettungsprofis. Wir sehen es als unseren Auftrag, in Not geratenen Menschen im unwegsamen und alpinen Gelände rasch, professionell und sicher zu helfen, ob am Berg oder im Katastrophenfall.“