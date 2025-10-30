Geschichte von Sammy bewegt: „Wir können einfach nicht verurteilen“

Ein abgemagerter Hund wurde in Arnfels gesichtet und befindet sich nun im Tierheim Adamhof in der Steiermark. Sammy war in einem schockierenden Zustand. Jetzt gibt es endlich ein Update – und Hoffnung.

Was als einfacher Hilferuf begann, hat sich zu einer jener Geschichten entwickelt, die zeigen, wie nah Leid und Hoffnung beieinander liegen können. Wie das Tierheim Adamhof berichtet, sichteten Passanten einen Hund in Arnfels (Bezirk Leibnitz), der in erschütterndem Zustand umherirrte und offensichtlich dringend medizinische Hilfe brauchte.

Tierheim Adamhof bat Community um Hinweise

Das Team des Tierheims Adamhof bat die Öffentlichkeit um Hinweise – und tatsächlich: nur kurze Zeit später konnte der Hund, der mittlerweile den Namen „Sammy“ trägt, gesichert werden. Dank engagierter Unterstützer und der Zusammenarbeit mit der Amtstierärztin fanden die Tierschützer schließlich auch Sammys Besitzer. „Wir haben uns heute morgen gleich auf den Weg gemacht.. mit einem klaren Ziel: Nämlich Sammy abzuholen. Wir waren wütend auf die Besitzer, wie so oft und wir stellten uns auf Diskussionen mit uneinsichtigen Haltern ein“, berichtet das Tierheim in einem Posting.

„Wir können in diesem Fall nicht verurteilen“

Was das Team dort erwartete, war eine Begegnung voller Emotionen – und Verständnis. Zwar war klar, dass Sammy über Jahre keine ausreichende Versorgung erhalten hatte, doch die Situation der Halter rührte selbst erfahrene Tierschützer. Es handelte sich um zwei ältere, überforderte Menschen, die schlichtweg nicht mehr in der Lage waren, Sammys Zustand richtig einzuschätzen. Anstatt mit Vorwürfen zu reagieren, entschieden sich die Helfer des Adamhofs für Empathie – und vor allem: für Hilfe. „Wir können in diesem Fall nicht verurteilen“, so das Tierheim in einem Update-Posting zu Sammy.

Sammys Gesundheitszustand ist besser als gedacht

Der Vierbeiner wurde daraufhin ins Tierheim gebracht, gründlich medizinisch untersucht und gepflegt. Die gute Nachricht: Trotz seines erschütternden äußeren Erscheinungsbildes ist Sammys allgemeiner Gesundheitszustand besser als befürchtet. Er leidet nicht an Räude, aber: „Seine Haut ist durch massiven Parasitenbefall schmerzhaft entzündet und er leidet dadurch natürlich an hochgradigem Juckreiz“, erklären die Tierschützer. Mit medizinischer Behandlung, Ruhe und viel Fürsorge hat der freundliche Rüde nun beste Chancen auf Genesung.

Trotz mangelnder Kapazitäten: Sammy darf bleiben

Im Tierheim Adamhof darf Sammy jetzt erst einmal ankommen, Sicherheit finden – und gesund werden. Das Team bittet weiterhin um Unterstützung, denn Sammys Pflege bedeutet für den ohnehin überlasteten Verein eine zusätzliche Herausforderung. Doch klar ist: „Er braucht uns“, weshalb die Tierschützer ihn nicht im Stich lassen.