Kurioser Einsatz: Katze blieb in Spalt zwischen Mauer und Ofen stecken

Die Kameraden der Feuerwehr Fürstenfeld wurden zur Hilfe gerufen, weil eine Katze in einem Spalt zwischen Mauer und Kachelofen steckengeblieben war und sich aus eigener Kraft nicht mehr aus ihrer misslichen Lage befreien konnte. „Trotz Einsatz von Spülmittel, bewegte sich Katze keinen Zentimeter – mit den Armen war sie auch nicht zu greifen. Zur Rettung des Vierbeiners mussten Kacheln abgebaut werden“, berichtet die Feuerwehr. Danach konnte die Katze den Besitzern übergeben werden. Zur Überprüfung ging es dann weiter zum Tierarzt.