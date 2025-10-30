Allerheiligen: Diese Geschäfte in der Steiermark haben geöffnet

An Allerheiligen haben die meisten Geschäfte in der Steiermark geschlossen. Für dringende Besorgungen stehen jedoch einige ausgewählte Supermärkte und Tankstellen zur Verfügung.

Am Samstag, dem 1. November, ist Allerheiligen, weshalb viele Geschäfte geschlossen bleiben. Wer jedoch nicht rechtzeitig an seine Einkäufe gedacht hat oder feststellt, dass die Vorräte knapp sind, kann trotzdem noch einkaufen gehen. Einige Supermärkte haben geöffnet und ermöglichen es, dringend benötigte Lebensmittel zu besorgen.

Diese Geschäfte haben an Allerheiligen in der Steiermark geöffnet: Spar-Supermarkt Graz Bahnhof: 6 bis 22 Uhr

6 bis 22 Uhr Spar-Supermarkt Flughafen Graz: 6 bis 20 Uhr

6 bis 20 Uhr Spar-Supermarkt Leoben Bahnhof: 6 bis 21 Uhr

Tankstellen-Shops haben geöffnet

Neben Supermärkten haben auch Tankstellen an Allerheiligen meist zu den üblichen Feiertagsöffnungszeiten geöffnet. Bei vielen SPAR express-Tankstellenshops kannst du auch an Sonn- und Feiertagen einige Lebensmittel des täglichen Gebrauchs kaufen. Wer eine Tankstelle sucht, kann die ÖAMTC-Tankstellenfinder nutzen, um die nächstgelegene Station zu finden.

Vor dem Feiertag einkaufen, um Warteschlangen zu umgehen

Grundsätzlich ist es aber ratsam, seine Einkäufe bereits am Freitag zu erledigen, da Allerheiligen heuer auf einen Samstag fällt und somit auch am darauffolgenden Tag die meisten Geschäfte (abgesehen von den genannten Ausnahmen) geschlossen bleiben. Wer an Halloween einkauft, spart sich auch die langen Warteschlangen, zu denen es bekanntlich sehr häufig an Sonn- und Feiertagen bei den ausgewählten Supermärkten kommt.