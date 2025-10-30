Haus mit Geschichte: Steirischer Traditionsgasthof hat neue Pächter

Etwa 180 Jahre lang wurde der bekannte Gasthof im steirischen Bezirk Liezen unter dem Namen „Blaue Traube“ geführt. Nun weht dort aber frischer Wind. Denn: Neue Pächter haben den Betrieb mit 1. September übernommen. Beide sind gelernte und erfahrene Gastronomen. Die Übernahme bringt eine wesentliche Änderung, denn der Traditionsbetrieb trägt seither den Namen „Wirtshaus zum Römerstein“.

©Google Streetview Der Gasthof „Blaue Traube“ blickt auf eine langjährige Tradition zurück.

Gastro-Paar übernimmt Traditionsbetrieb

Baasansuren Munkhtsetseg (Baaska) ist Mongolin und war zuletzt im Bootshaus in Traunkirchen beschäftigt. Benjamin Öller, der gebürtige Guntramsdorfer, arbeitete zuletzt als Koch im Landhaus Bacher in Mautern. Beide sprechen über ihr Vorhaben, ihre Inspiration und ihr Handwerk: ​ „Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt! Selbständig sein, eigene Ideen umsetzen und sich mit dem kulinarischen Erbe zu beschäftigen, war schon immer unser Traum. Nun haben wir von der Stadtgemeinde diese Chance bekommen. Unsere Reise hat begonnen!“

Neue Pächter „kommen als Fremde“

Das Paar betont: „Unsere Freude ist groß. Unser Respekt vor dieser großen Aufgabe und vor all den Menschen, die sich seit zirka 700 Jahren um das Wohl des Hauses gekümmert haben, ebenfalls. ​Wir müssen erst ankommen, denn wir kommen als Fremde. Das ist uns bewusst! Erst jetzt haben wir die Möglichkeit, uns in das Haus und unsere neue Heimat hineinzuspüren. Wir sind offen und werden zuhören, um zu lernen und zu erfahren.“ Die neuen Pächter bitten um Verständnis, dass es etwas Zeit benötigen wird, in den Betrieb hineinzufinden und führen weiter aus: „Auf ein faires und wertschätzendes Miteinander freuen wir uns. Viele Ideen, die in uns sind und die wir von Ihnen hören werden, sind interessant und verführerisch. Bei der Umsetzung unseres Vorhabens können wir jedoch nur einen Schritt nach dem anderen tun und dürfen dabei den Fokus nicht verlieren.“ ​

Betreiber wollen Charme von geschichtsträchtigem Haus erhalten

Die neuen Betreiber nehmen die Geschichte des Hauses als Inspiration. „Mit großer Demut übernehmen wir die Verantwortung für dieses geschichtsträchtige Haus“, betonen die beiden und geben weitere Einblicke in die Tradition des Gasthofes: „So waren unter anderem Erzherzog Johann, Peter Rosegger sowie Dr. Karl Renner, der in zahlreichen Gesprächen im ‚Peterstüberl‘ den Grundstein für seine politische Zukunft legte, zu Gast. Alle waren vom besonderen Charme und der Idylle dieses steingewordenen Denkmals Ausseer Gastlichkeit beeindruckt.“ Eben diesen Charme wollen die neuen Betreiber erhalten und ihren Gäste auch weiterhin spürbar machen.