Halloween bringt bis zu 19 Grad in die Steiermark

„In der nördlichen Obersteiermark dürfte sich am Freitag nach Auflösung lokaler Nebelfelder sehr rasch sonniges und mildes Herbstwetter durchsetzen. Im Oberen Murtal, im Mürztal und im Südosten ist der Hochnebel jedoch zäher und hält sich zumindest am Vormittag bei einer Obergrenze zwischen 1600 und 2000 m Höhe sehr hartnäckig“, prognositiziert die GeoSphere Austria.

Bis zu 19 Grad am letzten Oktobertag

Weiter heißt es: „Am Nachmittag sollte sich die Sonne aber verbreitet durchsetzen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 0 Grad nach einer klaren Nacht in Teilen der nördlichen Obersteiermark und 10 Grad im Südosten bei Hochnebel. Die Höchstwerte erreichen meist 16 Grad. Bei länger anhaltendem Hochnebel bleibt es etwas kühler, bei viel Sonne können die Temperaturen dagegen auf bis zu 19 Grad ansteigen.“