„Schweren Herzens“: Wirte von beliebter Hütte verabschieden sich

Die Pflanzlhütte am Fuße der Hohen Veitsch in der Steiermark erfreut sich großer Beliebtheit. Nun kündigt sich dort mit Jahresende aber Veränderung an. Die Hüttenwirte Thomas Stolz und Michael Fischer hören auf.

Die Pflanzlhütte in Mitterdorf im Mürztal wurde von Falstaff als eine der besten Hütten in der Steiermark ausgezeichnet. „In gemütlicher Hüttenatmosphäre kommen hier nur beste Zutaten direkt von Bauern und Produzenten aus der Region in die Kochtöpfe“, so das Lob des Lifestyle-Magazins im Hüttenguide 2025.

Hüttenwirte wollen nach acht Jahren neue Wege einschlagen

Nun stehen aber große Veränderungen bevor: Thomas Stolz und Michael Fischer haben beschlossen, ihre „Hüttenwirtkarriere an den Nagel zu hängen und somit die Pflanzlhütte nicht weiter zu betreiben“, wie sie in einem Posting ankündigen. Weiters betonen die beiden, dass ihnen dieser Schritt nicht leicht viel, die Entscheidung sei „nach langem Überlegen und schweren Herzens“ gefallen. Die Hüttenwirte führen weiter aus: „Wir spüren, dass es nach acht intensiven Jahren als Hüttenwirte an der Zeit ist, sich zu verändern und neue Wege einzuschlagen.“

Hüttenwirte wollen sich bedanken

Abschließend wollen sie sich bei ihrem „sensationellen“ Team sowie ihrer Familie bedanken, „die immer alles gegeben haben“, und natürlich auch bei ihren Gästen: „Ihr habt die letzten Jahre zu einer unvergesslichen Zeit gemacht.“ Die Betreiber sind noch bis Ende des Jahres auf der Hütte und freuen sich „auf Euren Besuch“, wie sie abschließend betonen.

Gäste bedauern die Entscheidung

Dass sich die steirische Hütte und auch ihre Wirte bei den Gästen stets großer Beliebtheit erfreut haben, zeigt sich in den Reaktionen auf das Posting. „Schade, ihr wart ein perfektes Team und vor allem hatte alles Qualität!“, heißt es in einem Kommentar. Zahlreiche ähnliche Bemerkungen finden sich unter dem Posting. „Auweh, das ist ein großer Verlust! Sehr Schade. Bei Euch hat man sich immer wohl gefühlt, immer freundlich, das Essen immer gut. Diese Gemütlichkeit werden wir vermissen!“, schreibt ein Gast. In einem weiteren Kommentar heißt es: „Ihr habt mit viel Herz, Engagement und toller Bewirtung einen ganz besonderen Ort geschaffen.“ Es folgen weitere Reaktionen mit viel Zuspruch und Lob für das gesamte Team. Die Stammgäste äußern ihr Bedauern und teilen ihre schönen Erinnerungen bei Aufenthalten auf der Pflanzelhütte, bei der es – zumindest laut einiger Kommentare – ein ausgezeichnetes Schnitzel geben soll.