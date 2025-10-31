Jetzt einsehbar: Bedarfszuweisungen des Landes werden veröffentlicht

Regierungsbeschlüsse über die Auszahlungen von Bedarfszuweisungsmitteln in der Steiermark werden ab sofort veröffentlicht. Wie bereits im Regierungsprogramm festgehalten, handelt es sich dabei neben der geänderten Aufteilung über die Zuständigkeiten der Regierungsmitglieder für die steirischen Kommunen um den nächsten Schritt zu einem noch transparenteren Handeln der Landesregierung.

Steiermark macht Bedarfszuweisungen transparent

Konkret werden die detaillierten Auszahlungen der Bedarfszuweisungsmittel aus der letzten Legislaturperiode (2020 bis 2024) an die einzelnen Gemeinden bzw. Gemeindeverbände auf der Homepage der zuständigen Abteilung 7 des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung veröffentlicht. Zudem werden hinkünftig die monatlichen Beschlüsse der Steiermärkischen Landesregierung, beginnend ab September 2025, über die Auszahlung von Bedarfszuweisungsmitteln über das Informationsregister des Bundes zugänglich gemacht. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben somit die Möglichkeit, sich künftig direkt und niederschwellig über die Projekte der steirischen Kommunen und deren Unterstützung aus Bedarfszuweisungen zu informieren.

Stimmen „Die Veröffentlichung der Bedarfszuweisungsmittel ist für mich ein richtiger und wichtiger Schritt, um noch mehr Transparenz für die Steirerinnen und Steirer zu schaffen. Diese Mittel sind ein wesentliches Instrument, mit dem gezielt wichtige Projekte in einer Gemeinde wie zum Beispiel für Kindergärten-, Schul- oder Feuerwehrinfrastruktur unterstützt werden. Sie dienen aber auch dazu, die Daseinsvorsorge nicht nur in finanzstarken, sondern ebenso in finanzschwachen Gemeinden in hoher Qualität für die Bevölkerung absichern zu können. Denn für mich steht fest: Unsere Steiermark darf sich nicht in zwei Geschwindigkeiten entwickeln – wir müssen als Land gemeinsam mit den Gemeinden vorwärtsgehen. Ich danke daher den steirischen Gemeinden für ihren täglichen Einsatz in einer schwierigen Zeit im Sinne der Steirerinnen und Steierer“, betont Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom. „Die Ausschüttung von Bedarfszuweisungsmitteln ist eine wesentliche Stütze für die steirischen Gemeinden bei der Finanzierung von infrastrukturellen Maßnahmen oder im Rahmen der Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen Haushaltes. Diesen Mitteltransfer nun auch transparent und für jedermann zugänglich abzubilden, war uns – wie dem Landesrechnungshof – ein großes Anliegen. Als ressortzuständige Mitglieder der Landesregierung ist die ausreichende Unterstützung unserer Kommunen für uns nicht nur wichtig, sie trägt maßgeblich dazu bei, dass unser Bundesland zielgerichtet und bedarfsorientiert weiterentwickelt wird. Klar ist, dass dieser Mitteltransfer auch in Zukunft einen wesentlichen Beitrag für die Realisierung von Projekten in unseren Gemeinden leisten wird“, so Landesrat Stefan Hermann.

©Land Steiermark/ Binder LH-Stv. Manuela Khom und Landesrat Stefan Hermann: Bedarfszuweisungen sind wichtig für Gemeinden, sie werden transparent veröffentlicht.

NEOS: „Steuergeld gehört den Menschen, nicht den Parteien“

„Nach jahrelangem, konsequentem Druck durch NEOS und wiederholter Kritik des Landesrechnungshofs veröffentlicht die Landesregierung nun erstmals eine vollständige Liste der Bedarfszuweisungen an die steirischen Gemeinden. Damit wird endlich sichtbar, wohin Hunderte Millionen Euro an Steuergeld tatsächlich fließen“, heißt es am Freitag in einer ersten Reaktion der NEOS. „Diese Veröffentlichung ist ein wichtiger Schritt für mehr Transparenz im Land. Sie kommt aber nicht, weil FPÖ und ÖVP plötzlich ein Transparenzverständnis entwickelt hätten, sondern weil sie vom öffentlichen Druck dazu gezwungen wurden“, so NEOS-Landessprecher und Klubobmann Niko Swatek. Der Landesrechnungshof hatte zuvor auf Missstände wie fehlerhafte Förderberichte und Budgetkosmetik hingewiesen, wird weiters von den Pinken ausgeführt. „Steuergeld gehört den Menschen, nicht den Parteien. Diese Veröffentlichung ist ein wichtiger Erfolg für alle, die saubere Finanzen und eine ehrliche Politik wollen“, so Swatek abschließend.

©NEOS NEOS-Swatek: Swatek: “Transparenz kommt nicht aus Einsicht, sondern weil die Landesregierung die Geheimniskrämerei nicht länger verteidigen konnte.“

Schönleitner (Grüne): „In Zukunft ist nun endlich Schluss mit Intransparenz und Willkür“

Der Grüne Kontrollsprecher Lambert Schönleitner freut sich über einen Erfolg langjähriger Grüner Bemühungen: „Jahrzehntelang haben die jeweiligen Landesregierungen ein Geheimnis darum gemacht, welche Gemeinde wieviel Geld aus den Bedarfszuweisungsmitteln bekommt. Dadurch waren Willkür und Freunderlwirtschaft Tür und Tor geöffnet. Jetzt ist der Landesregierung nichts mehr übriggeblieben außer die Flucht nach vorne. In Zukunft ist nun endlich Schluss mit Intransparenz und Willkür, denn jede Steirerin und jeder Steirer kann jetzt genau nachschauen, an welche Gemeinde wieviel Geld fließt.“ Den Durchbruch hat laut einer Aussendung der Grünen letztlich eine Nachfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz durch Schönleitner gebracht, wodurch die Landesregierung gezwungen war, die Informationen nun zu veröffentlichen. „Das ist ein absoluter Durchbruch für eine transparente Vergabe der Gemeindemittel und auch für mich persönlich ein schöner Erfolg nach 30 Jahren Landtagsarbeit der steirischen Grünen“, betont Schönleitner.

©Die Grünen Steiermark Schönleitner: „In Zukunft ist nun endlich Schluss mit Intransparenz und Willkür, denn jede Steirerin und jeder Steirer kann jetzt genau nachschauen, an welche Gemeinde wieviel Geld fließt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2025 um 10:54 Uhr aktualisiert