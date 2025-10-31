Graffiti, Feuer und Diebstahl: Jugendliche verwüsten Stadion Hartberg

Nach umfangreichen Ermittlungen klärten Polizisten Sachbeschädigungen und Diebstähle beim Stadion des TSV Hartberg. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren zeigten sich geständig.

In den Morgenstunden des 30. Oktober 2025 wurde bei der Polizei angezeigt, dass es in der Nacht zuvor beim Fußballstadion des TSV Hartberg zu massiven Beschädigungen gekommen war. Polizisten der Polizeiinspektion Hartberg führten umgehend Erhebungen vor Ort durch. Dabei stellten sie fest, dass unbekannte Tatverdächtige zahlreiche Graffiti – darunter auch ein Hakenkreuz – an Fassaden und Wänden angebracht hatten.

Jugendlich verwüsten Stadion des TSV Hartberg

Die Tatverdächtigen verschafften sich zudem Zutritt zu abgesperrten Bereichen, entzündeten an mehreren Stellen Feuer und verursachten dadurch weiteren Sachschaden. Außerdem gelang ihnen der Zugang in das Stadiongebäude, wo sie Spirituosen und Lebensmittel stahlen. Auch ein Feuerlöscher wurde entnommen und entleert.

30.000 Euro Schaden

Durch intensive Ermittlungsarbeit konnten zwei Jugendliche aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld als Tatverdächtige ausgeforscht werden. Beide wurden einvernommen und zeigten sich geständig. Sie wurden wegen mehrerer Strafrechtsdelikte auf freiem Fuß angezeigt. Die Schadenshöhe beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf rund 30.000 Euro.