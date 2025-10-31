Steirische Spitäler am Limit: Rechnungshof verlangt radikalen Neustart

Der steirische Landesrechnungshof (LRH) hat in einem am Freitag veröffentlichten Bericht die strategische Personalplanung der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) zerpflückt und eine „Totalreform“ gefordert. Es wurden die Jahre ab 2015 unter die Lupe genommen und dabei eine lange Mängelliste festgestellt, hieß es in der Aussendung. Die Rede ist von kleinteiligen Strukturen, einem fehlenden Maßnahmenkonzept und realitätsferner Personalbedarfsermittlung.

Betten wegen „Pflegekräftemangel“ gesperrt

Der Landesrechnungshof hat weiters unverhältnismäßige Kosten festgestellt. Trotz allem mussten Betten wegen „Pflegekräftemangel“ gesperrt werden. „Und eine Trendwende scheint vorerst nicht absehbar. Daher fordert der Landesrechnungshof eine Totalreform des gesamten Gesundheitswesens in der Steiermark ein“, so der mahnende Wortlaut. Gleichzeitig hielten die Prüfer fest, dass sich die Feststellungen nicht gegen die Belegschaft der KAGes richten.

Nicht mehr finanzierbare Kosten

Als ein potenzielles Problem sei deutlich die Beibehaltung von „kleinteiligen Strukturen ohne Berücksichtigung von Effizienz und Effektivität der Leistungserbringung“ erkannt worden. Dies führte unter anderem dazu, dass dislozierte Ambulanzen und Parallelstrukturen von der KAGes betrieben werden müssen, welche durchaus strukturell in die Aufgaben von Kassenstellen fallen könnten, so die Feststellung. Patienten, die im niedergelassenen Bereich bei Ärzten mit Kassenverträgen kein oder nur in unangemessener Frist ein Leistungsangebot erhalten, seien gezwungen, eine Krankenanstalt zur Behandlung aufzusuchen. Daraus würden für das System unverhältnismäßig hohe, nicht mehr finanzierbare Kosten entstehen. Des Weiteren würden Ressourcen der Krankenanstalten unnötig beansprucht.

Maßnahmen, aber kein übergeordnetes, zielgerichtetes Konzept

Der LRH hielt fest, dass wegen einer „sich zuspitzenden Besetzungsproblematik“ vonseiten des Vorstandes der KAGes „mehrmals schriftlich Kontakt mit den jeweils zuständigen Landesräten“ oder auch den Landeshauptleuten aufgenommen worden sei. Es seien zwar Maßnahmen gesetzt worden, „ein übergeordnetes, zielgerichtetes Konzept dazu war jedoch nicht vorhanden. Demographische Entwicklungen, insbesondere die Pensionierungswelle bei den sogenannten ‚Babyboomern‘, wurden sowohl seitens der KAGes als auch von den jeweils zuständigen Mitgliedern der Landesregierung zu lange ignoriert“, kritisierten die Prüfer.

Große Anzahl der gesetzten Maßnahmen aus „monetären Anreizen“

Zusätzlich stellte der Landesrechnungshof eine nicht realitätsentsprechende Personalbedarfsermittlung fest, welche die demografischen Entwicklungen, Spezialisierungen und das tatsächliche Leistungsgeschehen unzureichend berücksichtigt hätten. „Weiters kamen veraltete Berechnungsmodelle zur Anwendung. Somit konnte keine faktenbasierte Aussage über Personalüber- oder -unterbesetzungen getroffen werden. Eine große Anzahl der gesetzten Maßnahmen bestand lediglich aus monetären Anreizen. Das Abfedern allfälliger fehlender Personalressourcen im patientennahen Bereich mit finanziellen (einmaligen) Vergütungen wird – vor allem in der Ärzteschaft – nicht als zweckmäßig erachtet.“

Personalkosten auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen

Kritisiert wurden auch die stark gestiegenen Personalkosten: Diese sind von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2015 auf rund 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2024 gestiegen. Besonders die Gehaltserhöhungen im Jahr 2023 hätten dazu beigetragen. Das schlage sich auch auf das Landesbudget nieder. Erschwerend kommen laut LRH in Anbetracht des Budgetvolumens die unzureichende Wirtschaftsaufsicht durch den Gesundheitsfonds Steiermark und die Abteilung 8 Gesundheit und Pflege hinzu.

Steirischer Rechnungshof fordert Totalreform bei Spitälern

Ein Indiz dafür, dass die gesetzten Maßnahmen nicht ausreichten, sei die große Anzahl an gesperrten Betten. So gingen in den Jahren 2023 und 2024 mehr als zwei Drittel der durchschnittlich gesperrten Betten auf einen „Pflegekräftemangel“ zurück. Im Jahr 2024 wurde der mit dem Regionalen Strukturplan Gesundheit – Steiermark 2025 vorgegebene Betten-Zielwert um rund 400 Betten unterschritten. Der Landesrechnungshof empfiehlt dem Land Steiermark aufgrund der Personalsituation, der äußerst angespannten Finanzlage und der daraus resultierenden potenziellen Gefährdung des Versorgungsauftrages „dringend, das gesamte Gesundheitswesen in der Steiermark (unter Einbindung des niedergelassenen bzw. aufzubauenden Primärversorgungsbereichs) zu reformieren und nachhaltig zu gestalten“. (APA/RED, 31.10.25)