Gesundheitssystem in der Krise: Parteien fordern radikalen Neustart

Ein vernichtender Bericht des Landesrechnungshofs zeigt massive Mängel in der steirischen Spitalslandschaft auf. Nach Jahren der Warnungen fordern Grüne, NEOS und KPÖ nun Konsequenzen und sehen die Landesregierung in der Pflicht.

Der Landesrechnungshof (LRH) schlägt Alarm: Fehlende Konzepte, ineffiziente Strukturen und steigende Personalkosten gefährden die Gesundheitsversorgung in der Steiermark. Zwischen 2015 und 2024 stiegen die Personalkosten bei der KAGes von rund einer auf 1,5 Milliarden Euro, während gleichzeitig Betten wegen Personalmangels gesperrt werden mussten. Laut dem heute (31.Oktober) veröffentlichtem Bericht fehlen ein übergeordnetes Reformkonzept und eine realistische Personalplanung, 5 Minuten hat berichtet. Demografische Entwicklungen seien zu lange ignoriert worden, viele Maßnahmen blieben bei kurzfristigen Geldanreizen stehen. Der LRH fordert daher eine „Totalreform“ des steirischen Gesundheitswesens, inklusive besserer Einbindung des niedergelassenen Bereichs.

KPÖ: „Gesundheit darf kein Luxus werden“

Die KPÖ warnt vor einem kaputten öffentlichen Gesundheitssystem. Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler betont, steigende Kosten seien eine logische Folge des demografischen Wandels: „Menschen werden älter, Behandlungen komplexer, das kostet mehr. Die Lösung kann nicht sein, das System kaputtzusparen.“ Klimt-Weithaler warnt vor einer Zwei-Klassen-Medizin und betont: „Gesundheit ist ein Grundrecht und darf kein Privileg für wenige sein. Es braucht endlich eine nachhaltige Finanzierung, die Qualität, Personal und Versorgungssicherheit in den Mittelpunkt stellt.“

©KPÖ/KK Claudia Klimt-Weithaler warnt vor den steigenden Kosten und ihren Folgen.

Grüne: „Kunasek soll Gesundheit zur Chefsache machen“

Die Grünen sehen Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) in der Verantwortung. Klubobfrau Sandra Krautwaschl spricht von einem „vernichtenden Bericht“ und fordert Konsequenzen: „Die Missstände sind untragbar. Kunasek muss die Gesundheitspolitik endlich zur Chefsache machen.“ Langfristig plädiert sie für eine Verlagerung der Gesundheitskompetenzen an den Bund: „Die steirische Landesregierung hat lange genug Zeit gehabt, die Probleme im Gesundheitsbereich in den Griff zu bekommen. Sie ist damit aber komplett überfordert“, erklärt Krautwaschl. Landeshauptmann Kunasek solle sich in seiner Funktion als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz für diese Reform stark machen.

© Puhek Sandra Krautwaschl plädiert für eine Verlagerung an den Bund.

NEOS: „Landesregierung fährt System an die Wand“

Auch die NEOS üben scharfe Kritik. Klubobmann Niko Swatek spricht von einem „Alarmzeichen für das gesamte Gesundheitssystem“. Seit Jahren würden Warnungen der KAGes ignoriert. „Kornhäusl schaut zu, während Spitäler ausbluten“, so Swatek. Er fordert eine Gesamtreform und wirft der steirischen Landesregierung vor, den drohenden Kollaps sehenden Auges in Kauf zu nehmen: „Die Gesundheit der Steirer darf nicht länger Opfer parteipolitischer Mutlosigkeit sein.“

©NEOS Niko Swatek sieht den Bericht als Alarmzeichen für das Gesundheitssystem.

SPÖ: Lercher fordert ehrlichen Neustart

Auch die SPÖ fordert nach dem Bericht einen „sofortigen Neustart im Gesundheitswesen“. Der steirische SPÖ-Parteichef Max Lercher spricht von einem „systemischen Chaos“ und wirft der Landesregierung ein massives Führungsversagen vor. „Es kann kein ‚Weiter so‘ geben“, so Lercher. Trotz hoher Ausgaben verschlechtere sich die Versorgung, während Geld in Doppelstrukturen versickere. „Mit kleinen Maßnahmen löst man keine großen Probleme, die Steiermark braucht jetzt Mut und einen echten Neustart“, so Lercher.

SPÖ-Vorschläge für sofortige Maßnahmen Versorgungssicherheit garantieren: Die Akutversorgung muss zu jeder Zeit gewährleistet sein. Wir wollen, dass sich niemand sorgen machen muss, dass er im Notfall schnell und ausreichend versorgt wird.

⁠Wohnortnahe Versorgung garantieren: Der Bericht belegt die große Kritik an der mangelnden Versorgungssicherheit vor Ort, weshalb die 24/7-Akutversorgung an allen Spitalsstandorten und der Ausbau der Primärversorgungszentren als überfälliger Neustart im Sinne der wohnortnahen Versorgung notwendig sind.

⁠Neue Wege, neue Messlatte: Wir müssen neue Wege gehen. Die Strukturen müssen künftig an Effektivität und Versorgungssicherheit gemessen werden. Bevor wir die wohnortnahe Versorgung hinterfragen, müssen die Führungsstrukturen im Gesundheitsbereich selbst hinterfragt werden. Die Struktur muss von oben nach unten angepasst werden.

Einbindung des niedergelassenen Bereichs: Die Zusammenarbeit von niedergelassenem Bereich und LKH-Standorten muss zu jeder Zeit garantieren, dass die Menschen vor Ort eine funktionierende Akutversorgung haben.