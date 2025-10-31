„Nie wieder“: Steiermark erinnert an Opfer von Krieg und Verfolgung

„Ihr Leid und ihr Tod mahnen uns, was Krieg wirklich bedeutet: den Verlust von Menschlichkeit, Hoffnung und Zukunft“, betonte der steirische Landesrat Stefan Hermann in Vertretung von Landeshauptmann Mario Kunasek (beide FPÖ). Frieden, Freiheit und Menschenwürde seien keine Selbstverständlichkeit, „sie müssen Tag für Tag neu errungen und bewahrt werden“, betont er in seiner Rede.

©BMLV/ W. Grebien Kranzniederlegung am Jüdischen Friedhof durch Bürgermeisterin Elke Kahr, Landesrätin Claudia Holzer und Militärkommandant Heinz Zöllner.

Zeichen gegen das Vergessen

Das Totengedenken stand im Zeichen der Verantwortung gegenüber der Geschichte. Hermann sprach sich entschieden gegen Antisemitismus, Ausgrenzung und Hass aus: „Nie wieder dürfen Vorurteile und Hass Platz in unserer Mitte finden.“ Im Anschluss an die Zeremonie am Zentralfriedhof folgte eine Kranzniederlegung am Jüdischen Friedhof in der Wetzelsdorfer Straße in der steirischen Landeshauptstadt. Dort erinnerte Landesrätin Claudia Holzer an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus und die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Bürgermeisterin Elke Kahr erinnerte in ihrer Ansprache daran, dass die Schrecken der Weltkriege auch heute noch nachwirken: „Der Erste Weltkrieg liegt über hundert Jahre zurück, doch seine Wunden prägen bis heute Generationen. Nie wieder Krieg, das war die einzige mögliche Schlussfolgerung aus dem Erlebten.“ Kahr sprach auch über Österreichs Neutralität als Fundament für Frieden: „Österreich hat sich zur immerwährenden Neutralität bekannt. Sie bedeutet, Konflikte zu beenden, nicht zu befeuern.“ Als Bürgermeisterin betonte sie die Rolle der Stadt Graz: „Frieden beginnt im täglichen Miteinander, in Respekt, Solidarität und Mitgefühl. Als Stadt nehmen wir diese Verantwortung ernst, durch humanitäre Hilfe, Bildung und Integration. Denn Frieden entsteht nicht von selbst, wo er einmal zerstört ist.“