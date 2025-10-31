Unfall in Leoben: Vier Autos beschädigt

Am Donnerstagabend, dem 30. Oktober 2025 wurden die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss sowie die Polizei, die Rettung und ein Abschleppunternehmen zu einem Verkehrsunfall gerufen.

„Aus unbekannter Ursache kollidierte eine Lenkerin mit geparkten Fahrzeugen“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt. Bei dem Unfall sollen laut Informationen der Feuerwehr vier Autos beschädigt worden sein. „Unsere Aufgabe bestand im Bereitstellen des Brandschutzes, Binden ausgelaufener Betriebsmittel sowie Unterstützung des Abschleppunternehmens beim Abtransport“, so die Feuerwehr in einem Einsatzbericht. Nach rund einer Stunde konnten die Florianis wieder einrücken.