Auszeichnung für steirische Zukunftsgemeinde: Das sind die Gewinner

Bei einem Festakt am 30. Oktober in der Aula der Alten Universität in Graz gratulierten Landesrat Stefan Hermann, LH-Stv. Manuela Khom und Volksbildungswerk-Präsident Wilhelm Gabalier den Preisträgern. „Dieser Preis ist mehr als eine Auszeichnung, er ist ein sichtbares Zeichen für Engagement und den Glauben an die Zukunft unserer Heimat Steiermark“, sagte Landesrat Hermann. Er lobte das jahrzehntelange Wirken des Volksbildungswerks, das kulturelles Miteinander und Lernen fördere. Auch LH-Stv. Khom betonte die Bedeutung kulturellen Engagements in den Gemeinden: „Nur durch den Einsatz vieler wird unser kulturelles Erbe lebendig gehalten. Heute holen wir jene vor den Vorhang, die unsere Gemeinden mit künstlerischem Leben erfüllen.“

Suche nach der steirischen Zukunftsgemeinde

Gesucht waren in diesem Jahr Projekte und Menschen, die zur Stärkung, Pflege und Förderung der Vielfalt der Kunst und Kultur beitragen. Ziel des Wettbewerbs war in diesem Jahr, Menschen in den steirischen Gemeinden auszuzeichnen, die gemeinsam Verantwortung für ein kreatives und soziales Miteinander übernehmen, indem sie durch Kunst- und Kulturprojekte und Initiativen in den Gemeinden, Märkten, Städten und Regionen, die kulturelle Vielfalt und Tradition fördern, stärken und erlebbar machen. Klar erkennbar sollte dabei der Beitrag zur Verbesserung des kommunalen Zusammenlebens und die Orientierung am Gemeinwohl sein. Besondere Würdigung fanden Projekte, die für ehrenamtliche Partner und mit ihnen oder als Initiativen konzipiert sind, die zu einer lebenswerten Gemeinde beitragen. Dieses Jahr gab es zum Thema Vielfalt in Kunst und Kultur 51 Einreichungen in fünf Kategorien.