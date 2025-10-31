Polizeiinspektion Gleinstätten unter neuer Leitung
Mit 1. November 2025 wird die Leitung der Polizeiinspektion Gleinstätten in neue Hände gelegt, nämlich in jene des erfahrenen Beamten Kontrollinspektor Reinhard Zirngast.
Mit 1. November 2025 übernimmt Kontrollinspektor Reinhard Zirngast die Leitung der Polizeiinspektion Gleinstätten. Als bisheriger stellvertretender Kommandant der Dienststelle ist er mit den örtlichen Gegebenheiten sowie dem Team bestens vertraut. Im Laufe seiner beruflichen Laufbahn sammelte er breite Erfahrung in verschiedenen Bereichen. So war er unter anderem Mitglied der Einsatzeinheit und engagierte sich als Sicherheitsbeauftragter im Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SICHER.
Zur Person Reinhard Zirngast
Reinhard Zirngast trat im Jahr 2010 in den Exekutivdienst ein. Nach Abschluss der Grundausbildung versah er seinen Dienst zunächst in der Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof, die er auch nach seiner Ausbildung zum dienstführenden Beamten in den Jahren 2015/16 beibehielt. Im Dezember 2021 wechselte er zur Polizeiinspektion Gleinstätten und war dort seitdem als stellvertretender Kommandant tätig. Mit der nun bevorstehenden Übernahme der Dienststellenleitung wird Zirngast seine Erfahrung weiterhin gezielt für die Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region einsetzen.