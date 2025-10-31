Polizeiinspektion Gleinstätten unter neuer Leitung

Reinhard Zirngast trat im Jahr 2010 in den Exekutivdienst ein. Nach Abschluss der Grundausbildung versah er seinen Dienst zunächst in der Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof, die er auch nach seiner Ausbildung zum dienstführenden Beamten in den Jahren 2015/16 beibehielt. Im Dezember 2021 wechselte er zur Polizeiinspektion Gleinstätten und war dort seitdem als stellvertretender Kommandant tätig. Mit der nun bevorstehenden Übernahme der Dienststellenleitung wird Zirngast seine Erfahrung weiterhin gezielt für die Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region einsetzen.