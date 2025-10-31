Am heutigen Feiertag: Sonne und milde Temperaturen in der Steiermark

In der nördlichen Obersteiermark lösen sich laut Geosphere die Frühnebelfelder rasch auf. Etwas länger trüb bleibt es im Mur- und Mürztal sowie im Südosten des Landes, dort hält sich der Nebel teils bis in die späten Vormittagsstunden. Oberhalb von 600 bis 900 Metern aber zeigt sich die Sonne schon früher. Ab dem Mittag setzt sich überall die Sonne durch, begleitet von einem schwachen bis mäßigen Südwind. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 2 und 8 Grad, am Nachmittag steigen die Werte auf 14 bis 18 Grad, ideales Wetter für Spaziergänge und Ausflüge.