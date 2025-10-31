Neues Mahnmal erinnert an Todesmärsche ungarisch-jüdischer Opfer

In Erinnerung an die Todesmärsche ungarisch-jüdischer Zwangsarbeiter im April 1945 wird am Mittwoch, dem 12. November, im Park bei der Volksschule Körnerstraße in Bruck an der Mur ein neues Mahnmal enthüllt.

Entstanden ist das Gedenkzeichen im Rahmen eines Generationenprojekts von Maturanten der AHS Bruck, die sich intensiv mit der NS-Geschichte und der Bedeutung von Erinnerungskultur auseinandergesetzt haben. Gemeinsam mit den Künstlern Florian Lercher und Albin Wirbel schufen sie ein Kunstwerk, das sowohl an die Opfer erinnert als auch Mut und Menschlichkeit würdigt.

©AHS Bruck Die Maturanten der AHS Bruck haben sich intensiv mit der NS-Zeit auseinandergesetzt.

Erinnern, verstehen, Verantwortung übernehmen

An der feierlichen Enthüllung um 15 Uhr nehmen unter anderem Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger, Museumsvereinsobfrau Irmengard Kainz und Prof. Gerald Lamprecht vom Centrum für Jüdische Studien der Universität Graz teil. Für die musikalische Gestaltung sorgt ein Bläserquartett des Joseph-Haydn-Orchesters unter der Leitung von Prof. Johann Kügerl. Im Anschluss findet ein kurzes Gedenken bei den Stolpersteinen der Familie Hofmann in der Herzog-Ernst-Gasse statt. Das neue Mahnmal knüpft an die Geschichte an. Es soll nicht nur an das Leid der Opfer erinnern, sondern auch an jene, die Menschlichkeit bewiesen. Das Kunstwerk entstand aus einem im Vorjahr gestarteten Schulprojekt, initiiert von Patrizia D’Alessandro. Die damaligen Schüler beschäftigten sich wissenschaftlich mit der NS-Zeit, besuchten die Gedenkstätte Mauthausen und gestalteten gemeinsam mit Künstler Florian Lercher ein großformatiges Werk, das von Metallkünstler Albin Wirbel weiterentwickelt wurde.