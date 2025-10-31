Mit Traktor kollidiert: Steirer (58) landete mit Auto im Bach

Der Steirer war mit seinem Auto gerade in Richtung Stanz im Mürztal unterwegs, als er im Freilandgebiet einen Traktor überholen wollte. Dieser wurde von einem 16-Jährigen gelenkt. Als dieser nach links abbog, kam es dann zur Kollision, wobei das Auto gegen das linke Vorderrad des Traktors stieß. Dadurch wurde die Zugmaschine nach rechts in ein angrenzendes Feld geschleudert, das Auto kam links von der Fahrbahn ab.

Holzgeländer bohrte sich in Auto

Dort durchbrach es ein Holzgeländer, das sich auf der Beifahrerseite in das Fahrzeug bohrte, und stieß anschließend gegen eine Werbetafel. In weiterer Folge stürzte es noch über eine Böschung in den Stanzbach, wo das Auto auf dem Dach zum Liegen kam. Sowohl der 16-Jährige als auch ein weiterer Zeuge befreiten anschließend den Autofahrer, der mit leichten Verletzungen ins LKH nach Leoben gebracht wurde. Mehrere Feuerwehren standen mit insgesamt 41 Einsatzkräften im Einsatz, die L114 war für rund eine Stunde teilweise gesperrt bzw. nur einspurig befahrbar. Am Auto entstand Totalschaden, berichtet die Polizei.