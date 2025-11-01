10-Jähriger zündet Feuerwerk: Halloweenstreich endet in Thujenbrand

„Süßes oder Saures“ nahm im Ennstal ein unerwartetes Ende: Ein zehnjähriger Bub zündete bei einer Halloweenfeier einen Feuerwerkskörper, der eine Thujenhecke in Brand setzte. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen.

Ein Halloween-Streich endete am Freitagabend, dem 31. Oktober, mit einem Feuerwehreinsatz. Laut Polizei geriet gegen 19.40 Uhr im Nahbereich eines Wohnhauses eine Thujenhecke auf rund sechs Metern Länge in Brand. Laut einem Polizeibericht dürfte ein Feuerwerkskörper, den ein zehnjähriger Bub während einer Halloweenfeier gezündet hatte, den Brand ausgelöst haben. Innerhalb weniger Minuten stand die Hecke in Vollbrand.

Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Die Freiwillige Feuerwehr Haus im Ennstal rückte mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus. Den Löschtrupps gelang es, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen. Bereits nach kurzer Zeit konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Verletzt wurde niemand, doch die Hecke wurde stark beschädigt.