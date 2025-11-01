Covid veränderte Trauerkultur: Weniger Blumen, mehr Grabpflege

Wo früher zu Allerheiligen ein Meer aus Blumen und Kränzen leuchtete, bleibt es auf vielen steirischen Friedhöfen stiller. Das klassische Geschäft mit Grabschmuck geht zurück und die Ursachen liegen tief.

Früher verwandelten Blumenmeere die Friedhöfe zu Allerheiligen in ein Farbenfest – seit Covid ist die Zahl der Kränze und Gestecke jedoch fast um die Hälfte gesunken.

„Das Geschäft mit Grabpflanzen geht seit etwa zehn Jahren stetig zurück und zuletzt immer schneller“, sagt Ferdinand Lienhart, Sprecher der steirischen Blumenschmuckgärtner in einem Bericht des ORF. Der Hauptgrund ist unter anderem, dass sich immer mehr Menschen für eine Feuerbestattung statt einer Erdbestattung entscheiden. Urnenwände, Friedwälder oder Naturbestattungen bieten zwar würdige Alternativen, doch viel Platz für Blumenschmuck ist dort meist kaum vorhanden. Damit verändert sich auch das traditionelle Bild vieler Friedhöfe.

Kränze verlieren an Bedeutung

Auch bei Begräbnissen selbst ist der Rückgang deutlich spürbar. „Das Kranzgeschäft ist sicher um mehr als 50 Prozent eingebrochen“, so Lienhart. Begonnen habe dieser Trend während der Pandemie, als Abschiedsfeiern nur im kleinen Rahmen möglich waren. Seither werden viele Verstorbene nur mehr kurz vor der Trauerfeier in der Kirche aufgebahrt. „Früher dauerte eine Aufbahrung zwei Tage, heute oft nur eine Stunde, da sagen viele: Für so kurze Zeit so viele Kränze, das zahlt sich nicht aus.“ Trotz rückläufiger Blumenkäufe gibt es aber auch positive Entwicklungen: Die Nachfrage nach professioneller Grabpflege steigt. Besonders ältere Menschen beauftragen Gärtnereien, das Grab über das ganze Jahr hinweg zu betreuen. „Viele wollen trotzdem, dass das Grab schön aussieht, können sich aber selbst nicht mehr darum kümmern“, erzählt Lienhart. Vor allem zu Allerheiligen lassen Kunden Blumen oder Gestecke direkt zum Grab liefern, bequem und ohne schweres Tragen.

Ein stiller Wandel am Friedhof

Der Trend zeigt: Traditionen verändern sich. Weniger Prunk, weniger Blumen, dafür mehr persönliche und praktische Lösungen. Für die Gärtnereien bedeutet das ein Umdenken – und für Friedhöfe ein neues Gesicht: schlichter, individueller, moderner.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2025 um 08:52 Uhr aktualisiert