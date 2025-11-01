Vom Supermarktpreis bleibt kaum was: Bauern kämpfen ums Überleben

Von jedem Euro im Supermarkt kommen oft nur wenige Cent bei den Landwirten an. Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger warnt: „Unsere Lebensmittelversorgung steht auf dem Spiel.“

Alarmierende Bilanz: „Von den Lebensmittelpreisen kommen in der Landwirtschaft oft nur ein paar Cent an, die Gewinne bleiben woanders hängen“.

Brot, Äpfel, Schnitzel oder Semmeln, was wir im Supermarkt oder Restaurant bezahlen, hat mit dem Einkommen der heimischen Bauern meist wenig zu tun. Laut Landwirtschaftskammer Steiermark kommen von jedem Euro, den Konsumenten für Lebensmittel ausgeben, nur wenige Cent bei den Landwirten auch wirklich an.

„Die Landwirtschaft ist kein Preistreiber“

„Von den Lebensmittelpreisen kommen in der Landwirtschaft oft nur ein paar Cent an, die Gewinne bleiben woanders hängen“, betont LK-Präsident Andreas Steinegger. Der Agrarsektor stehe in der Wertschöpfungskette „am stärksten unter Druck“. Das bestätigt auch das WIFO: Während Energie und Dienstleistungen die Inflation treiben, haben Agrarprodukte kaum Einfluss auf steigende Preise.

So gering ist der Anteil der Bauern an den Lebensmittelpreisen Semmel 3,7 Prozent: Für Weizen, der in einer Semmel enthalten ist, erhält der Bauer nur 1,5 Cent netto, das sind 3,7 Prozent am durchschnittlichen Verbraucherpreis von 39 Cent.

Für Weizen, der in einer Semmel enthalten ist, erhält der Bauer nur 1,5 Cent netto, das sind 3,7 Prozent am durchschnittlichen Verbraucherpreis von 39 Cent. Mischbrot 5,4 Prozent: Von einem Kilo Mischbrot bleiben der Landwirtschaft gerade einmal 18 Cent netto oder 5,4 Prozent des durchschnittlichen Endverbraucherpreises von 3,40 Euro.

Von einem Kilo Mischbrot bleiben der Landwirtschaft gerade einmal 18 Cent netto oder 5,4 Prozent des durchschnittlichen Endverbraucherpreises von 3,40 Euro. Schweinsschnitzel im Restaurant – nur 2,8 Prozent: Bei einem im Restaurant verzehrten Schweinsschnitzel mit einem durchschnittlichen Verbraucherpreis von 18,50 Euro beträgt der rechnerische Bauernanteil magere 53 Cent netto oder 2,8 Prozent. Dieser sinkt kontinuierlich 2010 lag er bei 3,8 Prozent, 2024 bei 3,3 Prozent, 2025 bei 2,8 Prozent

Bei einem im Restaurant verzehrten Schweinsschnitzel mit einem durchschnittlichen Verbraucherpreis von 18,50 Euro beträgt der rechnerische Bauernanteil magere 53 Cent netto oder 2,8 Prozent. Dieser sinkt kontinuierlich 2010 lag er bei 3,8 Prozent, 2024 bei 3,3 Prozent, 2025 bei 2,8 Prozent Apfel 21 Prozent: Von einem Kilo Äpfel, die im Supermarkt durchschnittlich 2,40 Cent kostet, bekommt der Obstbauer trotz hoher Produktionskosten und bester Qualität heuer im Schnitt voraussichtlich nur 50 Cent netto oder rund 21 Prozent.

Hohe Kosten, kleine Margen

Während Landwirte mit steigenden Energie-, Futter- und Düngerpreisen kämpfen, bleibt der Anteil am Verkaufspreis winzig. „Wir brauchen Fairness in der Wertschöpfungskette“, fordert Steinegger. Nur so könne die Produktion unter den wachsenden Auflagen langfristig gesichert werden. Besonders alarmierend: Wenn ein Haushalt 100 Euro für Lebensmittel ausgibt, landen nur 4 Euro in der heimischen Landwirtschaft, aber 34 Euro fließen ins Ausland, etwa für Energie, Maschinen oder importierte Produkte. Wer verdient wirklich am Essen? Diese Frage müsse laut Steinegger offen beantwortet werden. Er fordert eine Preistransparenz entlang der gesamten Kette, von der Erzeugung bis ins Supermarktregal. Nur so könne man erkennen, wer am meisten vom Essen profitiert. Frankreich gilt hier als Vorbild: Dort werden Preise und Margen wichtiger Grundnahrungsmittel bereits öffentlich nachverfolgt.

Regional kaufen, Versorgung sichern

Auch Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer warnt: „Unsere Lebensmittelversorgung ist nur gesichert, wenn die bäuerlichen Betriebe überleben können.“ Regionalität müsse in Küchen und Kantinen Vorrang haben. So bestätigt die neuste Bilanz, dass jede zweite Mahlzeit heute außer Haus gegessen wird. Diese Erkenntnis zeigt das große Potenzial für regionale Produkte aus der Steiermark. Die steirische Bevölkerung könne aktiv etwas beitragen: Wenn jeder Haushalt in der Steiermark monatlich nur 3,50 Euro mehr für heimische Produkte ausgibt, würden rund 500 neue Arbeitsplätze entstehen. Für Obstbäuerin Ursula Reiter aus Gleisdorf ist die Sache klar: „Wir haben großartige Qualität im Land. Lebensmittel müssen nicht fliegen, sie wachsen hier, direkt vor unserer Haustür.“ Ihr Appell: „Wenn wir regional kaufen, sichern wir Arbeitsplätze, Klima und die Zukunft unserer bäuerlichen Familienbetriebe.“