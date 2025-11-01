Aus für Thaler Christkindlmarkt: Wirtschaftliche Lage zwingt zur Pause

Der beliebte Christkindlmarkt in Thal wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Wie die Veranstalter am Donnerstag über Facebook bekannt gaben, lassen die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine Durchführung zu.

Die Marktgemeinde muss heuer ihren Christkindmarkt absagen, die Hoffnung bleibt, dass es im nächsten Jahr ein Comeback geben wird.

Der Beitrag löste in den sozialen Medien eine Welle der Betroffenheit aus. Viele, die den Christkindl-Markt auch letztes Jahr besucht haben, nannten ihn einen „Fixpunkt im Advent“ und erinnern sich an die besondere Atmosphäre am Kirchberg.

Kostenexplosion macht Planung unmöglich

Im Vorjahr lockte der Markt mit einem umfangreichen Programm für Jung und Alt: Musik, Kinderbackstube, Ponyreiten, Kunsthandwerk und kulinarische Spezialitäten sorgten für festliche Stimmung. Besonders beliebt waren die Ergometer-Charity des RC Thal und das Konzert „Rockin’ Christmas“. Heuer ist jedoch alles anders. Die steigenden Kosten für Infrastruktur, Sicherheit und Energie machen es kleinen Gemeinden zunehmend schwer, Veranstaltungen wie diese wirtschaftlich zu stemmen. Auch in Thal blieb die Hoffnung bis zuletzt bestehen, den Markt heuer zu retten, vergeblich. Trotz der Absage blickt Thal optimistisch in die Zukunft. Die Marktgemeinde will alles daransetzen, dass der Christkindlmarkt 2026 wieder stattfinden kann, wenn sich die Rahmenbedingungen bessern.