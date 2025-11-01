Traurige Bilanz: 53 Menschen starben 2025 auf Steiermarks Straßen

53 Menschen sind heuer bislang auf steirischen Straßen tödlich verunglückt, sechs weniger als im Vorjahr, berichtet jetzt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Trotz des leichten Rückgangs, 5 Minuten hat berichtet, bleibt das Thema Verkehrssicherheit aber weiterhin brisant: Seit dem Jahr 2000 starben 2.482 Menschen bei Unfällen, mehr, als die Gemeinde Peggau Einwohner zählt.

„Jeder Verkehrstote ist einer zu viel“

„Verkehrsunfälle reißen Menschen plötzlich aus dem Leben. Für Angehörige ist der Verlust besonders schlimm“, sagt Verkehrsclub-Expertin Katharina Jaschinsky. Neben den Toten gebe es jedes Jahr hunderte Schwerverletzte, viele von ihnen mit lebenslangen Folgen. Die Mobilitätsorganisation betont, Österreich müsse mehr in präventive Maßnahmen investieren, um die Zahl der Unfälle nachhaltig zu senken. Zwar sei die medizinische Versorgung nach Unfällen sehr gut, doch im Vergleich zu den sichersten Ländern Europas hinke man bei der Unfallvermeidung hinterher. Besonders auf Freilandstraßen ist das Risiko tödlicher Unfälle hoch. Der VCÖ fordert daher mehr Tempo 80 statt 100 auf gefährlichen Strecken sowie den Rückbau von Raserstraßen. „Ein Auto, das bei 100 km/h fährt, braucht für denselben Bremsweg noch 23 Meter länger als bei 80“, verdeutlicht Jaschinsky. Auch Section Control und stationäre Radargeräte sollen helfen, schwere Unfälle zu verhindern.

Sicher unterwegs im Ortsgebiet

In Städten und Gemeinden fordert der VCÖ mehr Tempo 30 statt 50, besonders in Wohngebieten, Schulnähe oder bei Seniorenheimen. Breitere Gehwege, übersichtliche Übergänge und ein größeres Parkverbot vor Zebrastreifen sollen Fußgänger besser schützen. Ein klarer Erfolgsfaktor sei der Ausbau baulich getrennter Radwege. „In den vergangenen drei Jahren gab es österreichweit keinen einzigen tödlichen Radunfall auf eigenen Radwegen“, so Jaschinsky. Lücken im steirischen Radwegenetz müssten daher rasch geschlossen werden. Jeder vierte tödliche Verkehrsunfall geht laut VCÖ auf Ablenkung und Unachtsamkeit zurück, häufig durch Handys am Steuer. In den meisten EU-Staaten ist das ein Vormerkdelikt, in Österreich nicht. „Wer mit dem Handy telefoniert, reagiert so langsam wie ein Lenker mit 0,8 Promille Alkohol“, warnt Jaschinsky. Auch öffentliche Verkehrsmittel könnten viele Unfälle verhindern. Bahn und Bus seien um ein Vielfaches sicherer als Auto oder Moped, besonders für Jugendliche.