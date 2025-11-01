Feuerwehrnachwuchs überzeugt bei Praxismodul-Abnahme

Am 18. Oktober 2025 absolvierten 13 Feuerwehrkameraden bei der FF-Mürzhofen erfolgreich das GAB I-Praxismodul des Abschnittes IV. Nach intensiver Vorbereitung konnten sie ihr Wissen in praktischen Übungen unter Beweis stellen.

Am Samstag, dem 18. Oktober 2025, fand bei der FF-Mürzhofen die Abnahme des GAB I-Praxismoduls des Abschnittes IV vom Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag statt. Nach intensiver Vorbereitung in den Feuerwehren und gemeinsamen Vorübungen auf Abschnittsebene, indem die Aufgaben der Löschgruppe und der technischen Gruppe geübt wurden, stellten sich nun 13 Kameradinnen und Kameraden dieser Herausforderung.

Der Vormittag wurde nochmals dazu genutzt, im Stationsbetrieb den richtigen Umgang mit den Einsatzgeräten, die Handhabung von C42 und verschiedene Löschangriffe mittels C-Rohr und B-Rohr nass zu beüben. Anschließend wurde die theoretische Ausbildung mit den Fragen aus der „Refresher Grundausbildung“ und der Absolvierung der Probeprüfung im Rüsthaus fortgesetzt. Zur Abnahme des Praxismoduls konnten die Grundausbildungsteilnehmer nun ihr erlerntes Wissen in die Tat umsetzen, indem die gestellten Aufgaben und der Anhängerbrand mit Bravour gemeistert wurden. Als Übungsbeobachter fungierten der Bereichsausbildungsbeauftragte BI d.F. Ing. Stefan Terler, sowie die Kommandanten und Stellvertreter des Abschnittes IV, welche sich vom Können ihrer Kameradinnen und Kameraden überzeugen konnten. Bei der Schlusskundgebung gratulierten der Bereichsausbildungsbeauftrage BI d.F. Ing. Stefan Terler, der Abschnittsausbildungsbeauftragte OBI Michael Taferner, sowie der zuständige Ortsfeuerwehrkommandant HBI Peter Kahofer zu der hervorragend erbrachten Leistung und bedankten sich bei den Grundausbildungsteilnehmern sowie beim Ausbildungsteam für ihren Einsatz.

