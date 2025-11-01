Vermisstensuche, Explosion: Feuerwehren übten für den Ernstfall

Am Freitag, den 31. Oktober 2025, fand die 11. Bereichsfunkübung des Bereiches Mürzzuschlag im Abschnitt 2 statt. Die Feuerwehren Spital am Semmering und Steinhaus am Semmering durch Apl Hans und Mario Göschl, arbeiteten die Übung mit Abschnittsfunkbeauftragten Stefan Kroisleitner aus. Nach dem Eintreffen der Wehren im vorgegebenen Bereitstellungsraum, wurden diese über „Florian Mürzzuschlag“ zu Einsatzleitungen alarmiert. Über Funk wurde Kontakt mit den Einsatzleitungen hergestellt und die vier Übungsszenarien (Küchenbrand mit vermisster Person im Hotel Alpenhof, Schadstoffaustritt mit vermissten Personen im Gasthaus Schlitzer Kärntnerhof, Gasexplosion nach Arbeitsunfall in der Gasübernahmestation Spital und ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der S6 zwischen den Tunneln Semmering und Spital) abgearbeitet. Weiters waren auch das Rote Kreuz und die Polizei Mürzzuschlag an der Übung beteiligt.

Bereichsfunkübung 2025 im Abschnitt 2

Bei der Übungsbesprechung im Rüsthaus Spital am Semmering, wurde die Übung allen Beteiligten vorgestellt und erklärt. Alle Wehren und das Rote Kreuz gaben ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Übung bei der Abfrage nach dem Mürzverlauf bekannt. Als Übungsbeobachter fungierte ABI Hans–Jürgen Sturm der sich über die große Anzahl der Beteiligten (es war nur die FF Mürzhofen unentschuldigt abwesend) freute und großes Lob aussprach. In der Ansprache des Bereichsfeuerwehrkommandanten LFR Rudolf Schober bedankte er sich bei allen Beteiligten und hob die Wichtigkeit des Funkwesens für die Kommunikation bei den Einsätzen hervor. Jeder Einsatz beginnt und endet mit einem Funkgespräch. Der Bereichsfunkbeauftragte BR d.F. Heinz Brunnhofer bedankte sich bei allen Teilnehmerinnen für die sehr gute Übung und unterstrich die Wichtigkeit der Zusammenarbeit im Funkwesen unter den Wehren, denn nur auf der gleichen Sprechgruppe des Digitalfunks und unter Einhaltung der Funksprechordnung kann die Kommunikation im Einsatzfall rasch und zielführend durchgeführt werden und das wurde eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Weiters bedankte er sich bei der FF Spital am Semmering für die köstliche Verpflegung mit Gulasch und Getränken bei der Bereichsfunkübung 2025.