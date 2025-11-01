Ramsau am Dachstein lädt wieder zum größten Langlauf-Opening Österreichs

Ob Einsteiger, Freizeitläufer oder Profi – beim Nordic Winter Opening kommt jeder auf seine Kosten. Teilnehmer erwartet ein umfangreiches Programm mit Langlaufkursen, Materialtests, Workshops und Techniktrainings unter Anleitung erfahrener Coaches. Die neuesten Modelle führender Hersteller können direkt vor Ort kostenlos getestet werden. Auch ein Biathlon-Schießstand sowie gemeinsame Warm-up Sessions sorgen für ein rundum sportliches Erlebnis. Dank modernster Snowfarming-Technik sind perfekte Schneebedingungen im WM-Langlaufstadion Ramsau garantiert – ganz gleich, wie das Wetter im Tal aussieht.

Nordic Winter Opening 2025: Startschuss in die Langlaufsaison

Das Nordic Winter Opening ist mehr als nur ein Trainingscamp, es ist ein Treffpunkt für die gesamte nordische Community. Die Mischung aus professioneller Betreuung, sportlicher Herausforderung und gemeinsamer Begeisterung macht die Veranstaltung einzigartig. „Das Nordic Winter Opening ist jedes Jahr ein ganz besonderes Highlight für uns“, sagt Willi Wieser, Obmann des Vereins Torlauf Dachstein, welcher die Veranstaltung organisiert. „Wir wollen damit nicht nur den Start in die neue Langlaufsaison feiern, sondern auch zeigen, wie lebendig, zugänglich und gemeinschaftlich der nordische Sport ist. Ramsau am Dachstein bietet dafür ideale Bedingungen – hier spürt man vom ersten Moment auf der Loipe, warum wir diesen Sport so lieben.“