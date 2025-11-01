Hartberg besiegt die Austria mit 2:1

Die Austria versuchte das Spiel zu kontrollieren, doch Hartberg nutzte die Fehler der Gäste eiskalt aus. Bereits nach rund 15 Minuten führte Hartberg durch Tore von Vincze und Havel mit 2:0. Die Wiener fanden offensiv kaum statt, wirkten ideenlos und kamen nur zu harmlosen Weitschüssen. Hartberg verteidigte kompakt und ließ kaum Chancen zu.

Austria zeigte in der 2. Halbzeit mehr Einsatz

Nach der Pause zeigte die Austria mehr Einsatz und drängte die Steirer zurück. Der Anschlusstreffer gelang schließlich Wiesinger nach einem Eckball rund 15 Minuten vor Schluss stand es 2:1. Trotz aller Bemühungen reichte es für die Wiener aber nicht mehr zum Ausgleich. Hartberg brachte den Vorsprung über die Zeit und feierte einen verdienten Heimsieg. Die Steirer zeigten eine kämpferische Leistung, während die Austria zu spät aufwachte und zu wenig Durchschlagskraft hatte.