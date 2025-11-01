Schnee, Regen: Kaltfront sorgt für Abkühlung in der Steiermark

Nach einem bisher milden und föhnigen Wochenende bringt eine Kaltfront zu Allerseelen Regen und teilweise Abkühlung in die Steiermark. Auch die Schneefallgrenze sinkt in den kommenden Tagen wieder.

Zu Allerseelen kündigt sich in der Steiermark ein Wetterumschwung an. Von Westen her nähert sich eine Störungszone, die am Abend Regen und kühlere Luft bringt. Zuvor zeigt sich das Wetter im Süden und Osten allerdings noch von seiner freundlichen Seite: Bei föhnigem Südwestwind wird es recht sonnig und ungewöhnlich mild, wie die GeoSphere vorhersagt. Die Nebelfelder am Morgen lösen sich rasch auf, die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad im Südosten, im Oberen Ennstal werden rund 13 Grad erreicht. Ab Mittag nimmt in der westlichen und nördlichen Obersteiermark die Bewölkung zu, gegen Abend setzt Regen ein. „In der Nacht zieht eine Kaltfront über unser Land. Es kommt zu Regenschauern und Nordwestwind bringt Abkühlung“, wissen die Wetterexperten.

Schneefallgrenze sinkt am Montag

Am Montag startet der Tag noch mit vielen Wolken. „Während der Niederschlag im Südosten schon am Morgen abzieht, regnet und schneit es in der nördlichen Obersteiermark noch am Vormittag etwas. Die Schneefallgrenze liegt in 1300 Metern Höhe“, so die Wetterprognose der GeoSphere. Im Oberen Murtal kommt im Laufe des Vormittags die Sonne heraus, am Nachmittag scheint sie dann fast überall. Vom Gesäuse bis ins Obere Mürztal bleibt es hingegen eher trüb. Es weht mäßiger Nordwestwind, in den Regionen Mariazell bis Joglland lebhafter. Die Temperaturen gehen zurück und erreichen maximal 8 bis 16 Grad von Nord nach Süd, heißt es.

Unter der Woche wird es sonnig, aber frostig

Am Dienstag setzt sich unter Hochdruckeinfluss wieder ruhiges Herbstwetter durch. Die Sonne zeigt sich häufig, Frühnebel ist nur vereinzelt möglich. In den obersteirischen Tälern kann es in der Früh frostig werden, mit Temperaturen zwischen -2 und 4 Grad. Tagsüber steigen die Werte auf 11 bis 15 Grad, der Wind bleibt schwach. Auch am Mittwoch bleibt es freundlich und sonnig: Morgendliche Nebelfelder lösen sich schnell auf, der Tag verläuft unter dünner Bewölkung bei 10 bis 15 Grad.