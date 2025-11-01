23 Florianis in der Halloween-Nacht zu Unfall gerufen

Gestern, 31. Oktober, wurde die FF Lieboch zu einem Einsatz gerufen. Zuerst hieß es eine Person wäre eingeklemmt.

Mit dem Einsatzbefehl „PKW auf Seite – vermutlich eingeklemmte Person“ wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lieboch in der vergangenen Nacht geweckt. Beim Eintreffen am Einsatzort und nach Erkundung des Einsatzleiters konnte zum Glück schnell erkannt werden, dass der Fahrer nicht eingeklemmt & verletzt war.

23 Florianis eingesetzt

Die Aufgaben der Floriani bestanden anschließend darin, die Einsatzstelle ausreichend auszuleuchten und das Fahrzeug gegen Wegrutschen zu sichern. Als das Fahrzeug gesichert war, wurde der Fahrer von uns aus der Zwangslage befreit. Das Fahrzeug wurde dann aus der Schieflage wieder zurückgebracht und konnte anschließend wieder weiter fahren. Im einsatz waren: 23 Floriani, Polizei und Rotes Kreuz.