So wird das Wetter zu Allerseelen in der Steiermark

Zu Allerseelen nähert sich aus Westen eine Störungszone, die in der Steiermark für Regen und sinkende Temperaturen sorgt. Am Vormittag bleibt es vor allem im Süden und Osten noch sonnig und mild bei föhnigem Südwestwind, die Temperaturen erreichen bis zu 20 Grad. Nebelfelder lösen sich rasch auf, in der westlichen und nördlichen Obersteiermark nimmt die Bewölkung ab Mittag zu und gegen Abend setzt Regen ein. In der Nacht zieht eine Kaltfront über das Land, begleitet von Regenschauern und auffrischendem Nordwestwind, der spürbare Abkühlung bringt.