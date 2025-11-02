Kärnten Landeshauptmann Peter Kaiser zu Gast in Graz

Die Vorsitzende der SPÖ Graz, Doris Kampus, traf sich vergangene Woche in Graz zu einem Austausch mit dem Kärtner Landeshauptmann Peter Kaiser. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen Themen wie u.a. die Koralmbahn.

SPÖ-Graz-Vorsitzende Doris Kampus im Gespräch mit Landeshauptmann Peter Kaiser, der extra nach Graz angereist war.

Die neue Koralmbahn, die im Dezember Fahrt aufnimmt, bringt nicht nur Regionen näher zusammen, sondern auch die politische Kräfte. SPÖ-Graz-Vorsitzende Doris Kampus traf sich vergangene Woche mit Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in Graz, um über die künftige Zusammenarbeit zwischen den beiden Landeshauptstädten zu sprechen. Im Mittelpunkt standen gemeinsame Chancen, wirtschaftliche Entwicklung und die Rolle beider Städte als Bildungs- und Forschungszentren.

Koralmbahn als Verbindung und Chance für die SPÖ

Ab 14. Dezember 2025 soll die Koralmbahn Graz und Klagenfurt in nur 45 Minuten verbinden, 5 Minuten hat berichtet, ein Meilenstein in der österreichischen Verkehrsgeschichte. Für Kampus und Kaiser ist das nicht nur ein Mobilitätsprojekt, sondern eine wichtige wirtschaftliche und gesellschaftliche Brücke. „Ich kenne Landeshauptmann Peter Kaiser schon lange und habe mich sehr über seinen Besuch in Graz gefreut. Durch die Koralmbahn rücken unsere beiden Landeshauptstädte Graz und Klagenfurt noch enger zusammen. Jetzt gilt es, diese Chancen zu nutzen und die Herausforderungen aktiv anzugehen, um beide Städte als Wirtschafts- und Hochschulstandorte weiter zu stärken und auszubauen“, betonte SPÖ-Graz-Vorsitzende Doris Kampus. Die SPÖ Graz will die Gespräche fortsetzen. Ein Gegenbesuch von Kampus in Klagenfurt ist bereits in Planung.