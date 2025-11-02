Kampf um Stainzer Flascherlzug: 10.000 Unterschriften für den Erhalt

Lokführer Helmut Poglitsch, der seit fast vier Jahrzehnten auf der alten Schmalspurbahn unterwegs ist, traf die Nachricht schwer, dass der Stainzer Flascherlzug nach 133 Jahren schon bald seine letzte Fahrt antreten soll. Der 73-Jähriger hat seitdem eine ganz klare Mission: Er will für den Erhalt seiner geliebten Bahn kämpfen und ist seinem Ziel jetzt einen Schritt näher. Poglitsch eine groß angelegte Petition gestartet, 5 Minuten hat berichtet, mit Erfolg. „Rund 10.000 Unterschriften sind bereits zusammengekommen. Das zeigt, wie wichtig der Flascherlzug für die Menschen ist“, sagt er gegenüber der Kleinen Zeitung. Die Listen sollen bald persönlich an Landeshauptmann Mario Kunasek übergeben werden.

Kulturerbe mit Geschichte

Seit der Bekanntgabe herrscht in In Stainz Unverständnis. Viele Unternehmer befürchten, dass mit dem Flascherlzug auch ein wichtiger Teil des regionalen Tourismus verloren geht. „Jährlich zieht der Zug rund 30.000 Besucher in unsere Region“, heißt es aus der Erlebnisregion Südsteiermark. „Diese Menschen essen, trinken, kaufen ein, sie beleben den Ort.“ Für das Marketingteam rund um Gabriele und Harald Florian-Schaar ist die Entscheidung besonders bitter. Buchungen für 2026 dürfen nicht mehr angenommen werden, obwohl die Nachfrage groß ist, auch von internationalen Reiseveranstaltern. „Die Gäste fragen, aber wir müssen ablehnen“, heißt es. Der Flascherlzug ist aber weit mehr als ein Touristenzug, er ist gelebte Geschichte. Benannt wurde er nach dem legendären „Höllerhansl“, dem Wunderdoktor Johann Reinbacher, zu dem die Menschen früher mit einem „Flascherl“ Urin zur Diagnose pilgerten. Seitdem ist der Zug ein Symbol der Region und ein fixer Bestandteil steirischer Nostalgie. Für Poglitsch ist seine Mission ganz klar, er kämpft weiter für den Erhalt des Flascherlzugs.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 10:27 Uhr aktualisiert