Mysteriöser Unfall auf der B72: „Ein nicht alltäglicher Einsatz für uns“

Auf der Alplstraße bei Krieglach kam es am Samstag zu einem mysteriösen Verkehrsunfall. Ein Feuerwehrkamerad entdeckte den Unfall zufällig und setzte die Rettungskette in Gang. Vom Fahrzeuglenker fehlte zunächst jedoch jede Spur.

Am Einsatzort bot sich ein chaotisches Bild: Ein Auto war in einer Kurve gegen die Leitplanke geprallt, von Fahrer oder Insassen fehlte allerdings jede Spur.

Am Einsatzort bot sich ein chaotisches Bild: Ein Auto war in einer Kurve gegen die Leitplanke geprallt, von Fahrer oder Insassen fehlte allerdings jede Spur.

Am Samstagnachmittag, dem 1. November 2025, wurde die Feuerwehr Krieglach gegen 15.44 Uhr per Stillem Alarm zu einem Verkehrsunfall auf der B72 im Bereich Alpl gerufen. Ein Feuerwehrmann hatte den Unfall zufällig entdeckt und sofort Alarm geschlagen. Am Einsatzort bot sich ein chaotisches Bild: Ein Auto war in einer Kurve gegen die Leitplanke geprallt und kam erst bei der nächsten Ausweiche zum Stillstand. Von Fahrer oder Insassen fehlte allerdings jede Spur.

© Freiwillige Feuerwehr Krieglach Die FF Krieglach stand im Einsatz, während die Polizei den Fahrer ausfindig machte.

Leitplanke ausgerissen, Straße stark verschmutzt

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde die Leitplanke schwer beschädigt, Teile davon aus der Verankerung gerissen. Erdreich und Trümmerteile verschmutzten die Fahrbahn erheblich. Zunächst bestand Unklarheit, ob Personen verletzt oder vermisst seien. Dank rascher Ermittlungsarbeit der Polizei Krieglach konnte der Fahrzeugbesitzer jedoch schnell ausgeforscht und Entwarnung gegeben werden: Es gab keine Verletzten oder Vermissten. Da es sich bei dem Unfallfahrzeug um ein E-Fahrzeug handelte, trennte die Feuerwehr das Hochvoltsystem fachgerecht, um mögliche Gefahren durch Stromschläge oder Brand zu verhindern. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch den Abschleppdienst geborgen. Auch die Straßenmeisterei stand im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 10:57 Uhr aktualisiert