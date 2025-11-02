Skip to content
Region auswählen:
/ ©pexels.com / Volker Meyer
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Skifahrer.
Wintersportfans können sich schon bald auf bestens präparierte Pisten, moderne Liftanlagen und jede Menge Schneeaction freuen.
Steiermark
02/11/2025
Wintersaison

Skisaison in der Steiermark: Diese Gebiete stehen in den Startlöchern

Endlich Schnee und Schwünge auf den Pisten: Die Wintersaison startet in vielen steirischen Regionen. 5 Minuten hat die wichtigsten Termine im Überblick.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(43 Wörter)

Die Vorfreude ist groß: Die Wintersportsaison 2025/26 in der Steiermark beginnt bald. Mehrere Skigebiete haben bereits offizielle Saisonstart-Termine veröffentlicht. Spätestens ab Ende November heißt es: Ski anschnallen, losfahren, genießen.

Hier sind einige Termine für die neue Ski-Saison

  • Skiopening Schladming-Dachstein am Freitag, 5. Dezember mit den Backstreet Boys.
  • Tauplitz/Bad Mitterndorf (Ausseerland): Saisonbeginn geplant für den 29. November.
  • Gaaler Lifte & Gaal, Knittelfeld (Murtal-Region): Der geplante Start der Wintersaison ist der 22. November.
  • Region Murau (u. a. Kreischberg, Lachtal): Geplant ist der Start am 5. Dezember 2025.
  • Loser (Ausseerland): Saisonbeginn am 5. Dezember 2025.
  • Grebenzen (St. Kathrein am Hauenstein, Oststeiermark): Saisonstart am 6. Dezember 2025, Hinweis: Dies ist der geplante Termin und kann je nach Wetterbedingen variieren
  • Bürgeralpe (Mariazell, Hochsteiermark): Öffnung ab 20. November 2025 vorgesehen.
  • Schwabenbergarena Turnau: Geplant ab dem 6. Dezember 2025 bei ausreichender Schneelage.
  • Rieseralm – Obdach: Geplanter Saisonstart am 13. Dezember 2025.
  • Salzstiegl: Geplanter Saisonstart am 13. Dezember 2025.
  • Veitsch Brunnalm: Geplanter Saisonstart am 13. Dezember 2025.
  • Postalm: Geplanter Saisonstart am 13. Dezember 2025.
  • Reiteralm: Geplanter Saisonstart am 22.November 2025.
  • Turracher Höhe: Geplanter Saisonstart am 22. November 2025.
  • Veitsch Brunnalm: Geplanter Saisonstart am 13 Dezember, 2025.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: