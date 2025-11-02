/ ©pexels.com / Volker Meyer
Skisaison in der Steiermark: Diese Gebiete stehen in den Startlöchern
Endlich Schnee und Schwünge auf den Pisten: Die Wintersaison startet in vielen steirischen Regionen. 5 Minuten hat die wichtigsten Termine im Überblick.
Die Vorfreude ist groß: Die Wintersportsaison 2025/26 in der Steiermark beginnt bald. Mehrere Skigebiete haben bereits offizielle Saisonstart-Termine veröffentlicht. Spätestens ab Ende November heißt es: Ski anschnallen, losfahren, genießen.
Hier sind einige Termine für die neue Ski-Saison
- Skiopening Schladming-Dachstein am Freitag, 5. Dezember mit den Backstreet Boys.
- Tauplitz/Bad Mitterndorf (Ausseerland): Saisonbeginn geplant für den 29. November.
- Gaaler Lifte & Gaal, Knittelfeld (Murtal-Region): Der geplante Start der Wintersaison ist der 22. November.
- Region Murau (u. a. Kreischberg, Lachtal): Geplant ist der Start am 5. Dezember 2025.
- Loser (Ausseerland): Saisonbeginn am 5. Dezember 2025.
- Grebenzen (St. Kathrein am Hauenstein, Oststeiermark): Saisonstart am 6. Dezember 2025, Hinweis: Dies ist der geplante Termin und kann je nach Wetterbedingen variieren
- Bürgeralpe (Mariazell, Hochsteiermark): Öffnung ab 20. November 2025 vorgesehen.
- Schwabenbergarena Turnau: Geplant ab dem 6. Dezember 2025 bei ausreichender Schneelage.
- Rieseralm – Obdach: Geplanter Saisonstart am 13. Dezember 2025.
- Salzstiegl: Geplanter Saisonstart am 13. Dezember 2025.
- Veitsch Brunnalm: Geplanter Saisonstart am 13. Dezember 2025.
- Postalm: Geplanter Saisonstart am 13. Dezember 2025.
- Reiteralm: Geplanter Saisonstart am 22.November 2025.
- Turracher Höhe: Geplanter Saisonstart am 22. November 2025.
