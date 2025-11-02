Skip to content
/ ©HeungSoon/Pixabay
Symbolfoto
Symbolfoto auf 5min.at zeigt ein Hallenbad von innen.
Deutschfeistritz muss noch warten: Das Hallenbad bleibt bis 8. November 2025 dicht. Die Sanierung zieht sich länger als geplant.
Deutschfeistritz/Graz-Umgebung
02/11/2025
Bis 8. November

Sanierung verzögert sich: Hallenbad Deutschfeistritz bleibt länger zu

Schlechte Nachrichten für alle Schwimmfreunde in Deutschfeistritz: Das Hallenbad bleibt wegen unerwarteter Verzögerungen bei der Sanierung bis voraussichtlich 8. November 2025 geschlossen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)

Die Marktgemeinde Deutschfeistritz informiert: Das Hallenbad bleibt länger geschlossen als geplant. „Aufgrund von unvorhergesehene Verzögerungen während der Hallenbad-Sanierung, muss dieses leider bis voraussichtlich 8. November 2025 geschlossen bleiben. Es findet KEIN Publikumsschwimmen statt. Wir bitten um Verständnis“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Geplant war ursprünglich eine frühere Wiedereröffnung, doch technische Probleme und Bauverzögerungen machten der Gemeinde einen Strich durch die Rechnung. Nun müssen sich Badegäste und Schwimmvereine noch gedulden, bevor das Bad wieder in Betrieb gehen kann.

