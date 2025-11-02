Sanierung verzögert sich: Hallenbad Deutschfeistritz bleibt länger zu

Schlechte Nachrichten für alle Schwimmfreunde in Deutschfeistritz: Das Hallenbad bleibt wegen unerwarteter Verzögerungen bei der Sanierung bis voraussichtlich 8. November 2025 geschlossen.

Die Marktgemeinde Deutschfeistritz informiert: Das Hallenbad bleibt länger geschlossen als geplant. „Aufgrund von unvorhergesehene Verzögerungen während der Hallenbad-Sanierung, muss dieses leider bis voraussichtlich 8. November 2025 geschlossen bleiben. Es findet KEIN Publikumsschwimmen statt. Wir bitten um Verständnis“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Geplant war ursprünglich eine frühere Wiedereröffnung, doch technische Probleme und Bauverzögerungen machten der Gemeinde einen Strich durch die Rechnung. Nun müssen sich Badegäste und Schwimmvereine noch gedulden, bevor das Bad wieder in Betrieb gehen kann.