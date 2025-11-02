Von Schnee bis Sonne: So wird die erste Novemberwoche in der Steiermark

Von föhnigen 20 Grad bis zu frostigen -3 Grad: Die Steiermark zeigt sich in der ersten Novemberwoche von ihrer abwechslungsreichen Seite. Die Geosphere Austria prognostiziert eine kontrastreiche Woche.

Vom Föhn bis zum Frost: In der Steiermark zeigt der November, was er draufhat.

Vom Föhn bis zum Frost: In der Steiermark zeigt der November, was er draufhat.

Während sich viele Steirer den Sonntag noch mit einem zweiten Kaffee oder Tee auf der Couch gemütlich machen, rührt sich draußen schon einiges am Himmel. Der November zeigt sich nämlich von seiner launischen Seite: Am Sonntag noch föhnig und fast frühlingshaft, wird es am Montag dann nass, windig und merklich kühler. Von Sonne über Regen bis hin zu Schnee ist in den kommenden Tagen alles dabei. Die Geosphere Austria prognostiziert eine Woche voller Wetterlaunen.

Montag bringt Abkühlung und nasses Erwachen

Der Wochenstart wird klassisch novembergrau. In vielen steirischen Regionen regnet oder schneit es am Montagvormittag noch leicht, vor allem in der nördlichen Obersteiermark. „Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.100 und 1.300 Meter Höhe“, wissen die Wetterexperten der Geosphere Austria. Im Oberen Murtal zeigt sich im Tagesverlauf jedoch wieder die Sonne, am Nachmittag sogar fast überall. Nur im Gesäuse und im Oberen Mürztal bleibt es trüb. Der Wind legt zu, besonders rund um Mariazell und im Joglland weht er lebhaft aus Nordwest. Die Temperaturen gehen deutlich zurück: von frischen 8 Grad im Norden bis zu maximal 15 Grad im Süden.

Dienstag: Sonnenschein pur und Morgenfrost

Nach dem grauen Wochenbeginn folgt am Dienstag ein Bilderbuch-Herbsttag. Unter Hochdruckeinfluss zeigt sich der Himmel strahlend blau, Nebel ist kaum mehr ein Thema. Dafür heißt es am Morgen warm anziehen: „In den obersteirischen Tälern ist Morgenfrost zu erwarten“, so die Prognose der Geosphere Austria. Die Tiefstwerte liegen zwischen -2 und 4 Grad, tagsüber klettert das Thermometer auf angenehme 10 bis 15 Grad.

Mittwoch bleibt golden, Nebel kehrt zurück

Auch am Mittwoch zeigt sich der Herbst von seiner schönen Seite. Das sonnige Wetter bleibt, doch die Nebelfelder am Morgen werden häufiger. Laut Geosphere Austria bleiben die Temperaturen konstant: Frühwerte zwischen -2 und 3 Grad, Tageshöchstwerte um 10 bis 14 Grad.

Donnerstag und Freitag: Hochdruck hält, Sonne dominiert

Der Donnerstag beginnt regional mit Nebel, doch spätestens am späten Vormittag zeigt sich vielerorts wieder die Sonne. In den nördlichen Tälern kommt zudem Südföhn auf. Frühwerte zwischen -3 und 4 Grad, am Nachmittag 10 bis 14 Grad. Am Freitag zeigt sich ein ähnliches Bild, wie die Wetterexperten der Geosphere Austria prognostizieren: Während sich im Südosten hartnäckiger Hochnebel halten kann, scheint in den übrigen Landesteilen spätestens zu Mittag die Sonne. „Auf den steirischen Bergen herrscht ganztags ruhiges und sehr sonniges Wetter“, so die Meteorologen. Nach Frühtemperaturen von -1 bis 5 Grad werden es tagsüber 10 bis 13 Grad.