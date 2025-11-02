Londoner Künstler zeigt die Steiermark durch britische Augen

Von London nach Graz und jetzt nach Leoben: Der britische Künstler Lewis Blake zeigt im KulturQuartier seine farbenfrohe Ausstellung "Reisende Bilder". Sie läuft noch bis zum 6. Dezember 2025.

Wie sieht ein Engländer die Steiermark? Diese Frage beantwortet Lewis Blake seit 25. Oktober im KulturQuartier Leoben mit seiner Ausstellung „Reisende Bilder – Ein Engländer entdeckt die Steiermark“. Der in London geborene Künstler, der heute in Graz lebt, bringt britische Coolness und steirische Landschaften in Einklang. Seine Werke zeigen bekannte Orte in völlig neuem Licht – von barocken Palästen über moderne Hochhäuser bis hin zu Kinderspielplätzen.