/ ©Lewis Blake
Foto auf 5min.at zeigt ein Kunstwerkt von Lewis Blake
Künstler Lewis Blake zeigt seine Sicht auf die Steiermark.
Leoben/Steiermark
02/11/2025
"Reisende Bilder"

Londoner Künstler zeigt die Steiermark durch britische Augen

Von London nach Graz und jetzt nach Leoben: Der britische Künstler Lewis Blake zeigt im KulturQuartier seine farbenfrohe Ausstellung "Reisende Bilder". Sie läuft noch bis zum 6. Dezember 2025.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)

Wie sieht ein Engländer die Steiermark? Diese Frage beantwortet Lewis Blake seit 25. Oktober im KulturQuartier Leoben mit seiner Ausstellung „Reisende Bilder – Ein Engländer entdeckt die Steiermark“. Der in London geborene Künstler, der heute in Graz lebt, bringt britische Coolness und steirische Landschaften in Einklang. Seine Werke zeigen bekannte Orte in völlig neuem Licht – von barocken Palästen über moderne Hochhäuser bis hin zu Kinderspielplätzen.

Foto auf 5min.at zeigt ein Kunstwerkt von Lewis Blake
©Lewis Blake
Lewis Blakes „Reisende Bilder – Ein Engländer entdeckt die Steiermark“ lädt seit dem 25. Oktober im KulturQuartier Leoben zu einer visuellen Reise ein. Die Werke sind noch bis zum 6. Dezember 2025 zu sehen.
