/ ©ÖWG Wohnbau
Spatenstich für neues Wohnprojekt in Fürstenfeld
Der Spatenstich in der Ungarstraße markiert den Beginn des neuen Wohnprojekts in Fürstenfeld.
Fürstenfeld
02/11/2025
15 Wohnungen

Spatenstich für neues Wohnprojekt in Fürstenfeld

In Fürstenfeld entsteht ein neues Wohnprojekt der ÖWG Wohnbau. 15 moderne Eigentumswohnungen, darunter Maisonetten mit Galerie, werden in zentrumsnaher Lage errichtet. Die Fertigstellung ist für Herbst 2027 vorgesehen.

Die ÖWG Wohnbau errichtet in der Ungarstraße 6 in Fürstenfeld ein neues Wohnhaus mit 15 Eigentumswohnungen. Der offizielle Spatenstich fand im Oktober 2025 statt. Bürgermeister Franz Jost und Vertreter der Stadtgemeinde waren bei dem Termin anwesend. Die Fertigstellung des Projekts ist für Herbst 2027 vorgesehen.

Zentrumsnah und trotzdem im Grünen

Das Gebäude entsteht in zentrumsnaher Lage. Einrichtungen wie Kindergarten, Schulen, Geschäfte, Restaurants, Arzt und Apotheke sind zu Fuß erreichbar. In der Nähe befinden sich außerdem Geh- und Radwege sowie mehrere Ausflugsziele in der Region. Auch die Thermalbäder und das große Freibad von Fürstenfeld sind schnell erreichbar. Eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und an die Autobahn ist ebenfalls gegeben.

Spatenstich für neues Wohnprojekt in Fürstenfeld
©bildraum.at |
So wird das neue Gebäude in Fürstenfeld aussehen.

Maisonetten mit Galerie als Highlight

Das Bauprojekt umfasst Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe von 63 bis 122 Quadratmetern. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse, teilweise auch über Gartenanteile. Jede Wohneinheit erhält ein eigenes Kellerabteil und einen überdachten Parkplatz. Ein Lift sorgt für barrierefreien Zugang. Ein Teil der Wohnungen wird als Maisonette mit Galerie ausgeführt. Durch die offene Raumgestaltung und große Fensterflächen sollen lichtdurchflutete Wohnräume entstehen. Vorstandsdirektor Hans Schaffer von ÖWG Wohnbau erklärte dazu: „Mit dem Spatenstich setzen wir unsere Bautätigkeit in der Region fort. Das Besondere an diesem Wohnprojekt ist der gelungene Mittelweg zwischen individuellem Wohnen und flächeneffizientem Geschoßbau.“ Eine Vormerkung für die neuen Eigentumswohnungen ist laut ÖWG Wohnbau ab sofort auf der Website möglich.

Spatenstich für neues Wohnprojekt in Fürstenfeld
©ÖWG Wohnbau
(v. l. n. r.): DI Franz Nieß (Bauamt Fürstenfeld), Michael Rath (Stadtrat Fürstenfeld), Roland Gogg (Vizebürgermeister Fürstenfeld), Franz Jost (Bürgermeister Fürstenfeld), DI Hans Schaffer (Vorstandsdirektor ÖWG Wohnbau), Ing. Heinz Zischka (Leitung Örtliche Bauaufsicht ÖWG Wohnbau), Claus Puchner (Leitung Kundencenter ÖWG Wohnbau), Horst Paumann (Polier Heinrich Bau), DI Dr. Peter Heinrich (Geschäfsführer Heinrich Bau).
